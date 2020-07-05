【派錢1萬】陳茂波指430萬名市民透過銀行電子登記　明日起2至3天內可取款

▲ 陳茂波指，市民若以電子登記取一萬元，可於明日起2至3天內可取款。（資料圖片）

港府早前宣布派發一萬元的「現金發放計劃」可提前於明日（6日）收到款項。財政司司長陳茂波表示，在上月已進行電子登記的430萬市民，可由明天開始，2至3天內分批收到款項，比原定的收款日期略為提早2天。

【派錢1萬】網上登記提早兩日收錢 陳茂波：金管局銀行不會索取個人資料

陳茂波今日發表網誌，當中提到現金發放計劃至今累計收到約576萬位市民的登記， 當中超過8成是以電子方式經銀行登記，當中約6成是透過網上銀行形式登記。6 月內已進行電子登記的430萬名合資格市民可由明天開始在2、3天內，分批收到款項；而7月起透過銀行做電子登記的市民，亦會在登記後約一周便可收到款項; 而透過書面登記的市民，亦會在今個月稍後及下個月內陸續收到款項。

他指，未來兩個月可說是「消費黃金檔期」，對刺激本港經濟和穩住就業，起著重要的支撐作用， 有助穩住信心。他又提到自己於 昨天到九龍一家社企幫手派發飯盒時，不少長者都開心跟他說，收錢後會去飲茶，有些更說要去「買返件靚衫」，而 他更指自己尚未登記申領這1萬元，但已預先用作贊助社企的長者愛心飯盒，及在另一家社企訂了愛心曲奇，準備送給在機構家舍生活的小朋友。

【派錢1萬】政府提早派錢 有商場推10%回贈吸金

陳茂波指，隨著兩輪防疫抗疫基金及財政預算案中合共2900億元的紓困措施，加上 港區國家安全法已經生效， 社會正漸恢復安全穩定，期望營造良好的消費氛圍，讓正處深度衰退的經濟能有改善空間，又認為配合社會安全穩定，以及外圍環境持續改善，在今年稍後有望能看到經濟復蘇的曙光。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩