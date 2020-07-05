【女團欺凌】AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺　不忿隊友上門對質：刀在哪？

▲ AOA珉娥被隊友智珉欺凌10年割腕自殺。

韓國女團AOA爆出欺凌事件震驚韓國娛樂圈！前成員珉娥日前於IG上載手腕疤痕照，爆料指被隊友欺凌長達10年，自己亦因而割手自殺。消息傳出後全員與經理人登門對質，珉娥更大爆涉及欺凌的智珉甫進門便問「刀在哪」。對話間雖然智珉已道歉，但事件未見平息，珉娥再爆智珉帶男人回宿舍發生關係，而經理人公司更發聲明指智珉已退團。

韓國女團AOA的26歲前成員珉娥日前於IG 8次發文爆料，指自己受AOA隊友欺凌長達10年而患上抑鬱症，更曾為此自殺。帖文曝光後，AOA隊長智珉在限時動態中寫上「小說」二字，疑似回應珉娥的指控。同日珉娥再於IG上載一張手腕疤痕照，憤怒地點名回應智珉：

小說？那麼這本小說也太可怕了，姐姐（智珉）！疤痕治療3、4次慢慢就會變淡，但記憶卻沒有變淡！ 我因為姐姐（智珉）而毀了，真的太委屈、太痛苦、太累了，我希望你來到我面前認錯。折磨我的姐姐也過得太好了，我卻每天一睜開眼就覺得很痛苦，不過我還要養家養自己，你承認一下、道歉一下吧！我想解開心結！

相片曝光後震驚整個韓國娛樂圈，熱愛唱歌珉娥表示自己根本不想離隊，但難忍受智珉的欺凌而放棄歌手夢：

因為一個討厭我的人，我忍受了10年的欺凌，老實說我也想回去罵一次。雖然跟其他成員相處得很愉快，但最終我放棄了AOA。

她又大爆爸爸離世時自己在候機室大哭一場，但智珉不但未有安慰，反而責怪她「妳別搞壞氣氛！」，之後更拖她到候機室的衣櫃餵鎮靜劑和安眠藥。

全團上門對質 智珉：是否我死去就可以了？

事件引發韓國社會熱話，珉娥及後表示AOA全員及經理人到她家中進行對話。智珉甫開門便表現得非常生氣，珉娥隨即質問對方「這是來道歉的人的表情嗎？」雙方隨即發生爭執，智珉更失理智地反問「刀在哪？是否自己死去就可以？」

▲ AOA全員及經理人登門對質，智珉甫開門便非常生氣，但最後仍向對方道歉。

在其他成員及經理人調解下，二人最終順利完成對話，對於欺凌行為智珉則表示已不記得，但她亦有向珉娥道歉，珉娥亦約定不再做傻事。但珉娥亦提到，無法分辨智珉與否真心道歉。

事隔一天智珉在IG道歉：

雖然不能用簡短的文字交代所有事情，但對不起及抱歉，我沒有好好地帶領組合。對於相處期間沒能好好理解珉娥，沒有細心地觀察她感到後悔和自責…

不過智珉的道歉文又再觸動珉娥的神經，珉娥再於IG爆料：

昨天不是對我說是為了讓我走上正道才那樣做的嗎，那樣的人居然把男人帶回宿舍發生關係？請本人先走上正道吧，至少不要說謊，我知道你到最後都不想道歉，而且討厭我。但是為甚麼？你進來時的眼神我絕對不會忘記，智珉姐姐真有福，都是站在姐姐那邊，姐姐贏了我輸了，最終是我輸了。

珉娥直指智珉私下行為淫亂的言論令人嘩然，及後有關帖文已刪除。AOA所屬的FNC事務所深夜發表聲明，宣佈智珉退團

首先，關於現在所屬歌手智珉發生的事情，讓很多人擔心，對此深表歉意。智珉決定退出AOA，中斷所有演藝活動。本公司也將對上述所有情況負全部責任，盡全力管理藝人。再次為一件不好的事情讓你們擔心，在此表示歉意。

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