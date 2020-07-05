【初戀無限美】陳明恩解釋離開TVB原因　與丈夫彼此皆是對方初戀：很難得【有片】

▲ 陳明恩與丈夫都是彼此的初戀對象。

現在懷孕約4個月的陳明恩，到商台接受《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問。陳明恩在節目除分享年底將初為人母的喜悅外，亦講為何決定離開效力了13年的TVB。

其實近年TVB不少資深演員相繼「劈炮」，當中包括觀眾熟悉的外籍演員面孔，繼河國榮、喬寶寶、布韋傑等後，人稱「鬼妹仔」、歌手出身的陳明恩，於今年2月宣布不再續約TVB。她坦言，近年機會變少，於是成為她決定跳出安全網（Comfort zone）轉戰舞台劇的原因之一。

▲ 陳明恩憑《老表》系列令觀眾認識。

陳明恩說：「2013年《老表》時是很多演出機會，而近年機會是比較少，一直也有考慮外邊會有較大空間，再加上計劃好結婚兩年後會同老公有BB，是感恩如此順利。想有BB前，先開始睇中醫調理身體，試了數個月就成功，知道時，老公興奮不斷問我：『是否真的？』」



「鬼妹仔」陳明恩是圈中有名的虔誠基督徒，曾揚言「絕不會有婚前性行為」，她與當舞蹈員丈夫Eddie在2013年起拍拖，在2017年拉埋天窗成為夫妻。

二人因跳舞擦出愛火花，她還自爆雙方均是大家的初戀對像：「我們是跳舞認識，我教他跳JAZZ，他教我hip hop。他是我的初戀，我亦是他的初戀，是很難得，我們都喜歡過其他人，但好像神會有阻礙我們同其他人發展讓我們走在一起。」

▲ 陳明恩早前在IG公布所懷的BB性別是男性。（取自IG）

她在節目甜蜜指，丈夫除了靚仔外，她最欣賞對方很尊重女性：「當時我不知他喜歡我，但我們跳舞時，他會好小心保護我及其他女仔，他亦很細心很有義氣，我家中有什麼問題，他都樂意幫忙。」

因為宗教關係，陳明恩指二人拍拖四年，經過長時間婚前輔導後才結婚，「婚前輔導很重要，始終我們兩個來自不同世界的人住在一起，要事前了解及明白對方背境。」

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