黃友嘉指疫情改變大眾使用數碼工具習慣　料以數碼方式管理強積金成「新常態」　

▲ 黃友嘉呼籲各持分者及早踏上數碼轉型之路。（資料圖片）

積金局主席黃友嘉今日（5日 )發表網誌，指數碼轉型是大勢所趨，僱主及「打工仔」在處理強積金的行為及習慣亦漸漸出現轉變，加上持續了半年的新冠疫情更大程度地改變了大眾使用數碼工具的習慣，預計以數碼方式管理強積金將會成為「新常態」。

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黃友嘉指出，根據積金局的調查，截至2019年12月底，大約有4至5成僱主採用電子方式處理強積金的行政工作，包括遞交強積金供款資料和作出強積金供款等，較2017年時只有約2至3成大幅增加。



他表示，在疫情期間，不少企業實施「在家工作」，積金局鼓勵僱主和強積金計劃成員以數碼方式處理強積金，並要求受託人作出配合，在強積金供款安排或管理強積金的層面上，提供更多元化的電子服務。他認為保持社交距離的措施對加速強積金數碼化起一定推動作用，相信對於構建中的積金易平台亦有幫助。

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黃友嘉又指，根據積金易平台定下的目標，平台開始運作後5年，須達至9成的數碼使用率，強積金的運作將邁向無紙化。當越多僱主及「打工仔」採用電子方式處理強積金，日後過渡至積金易平台的過程將會越暢順，而積金易平台便可更快為僱員、僱主、強積金業界和積金局帶來多重好處，達至「既可減費、又可減廢」的目的。

另外，他指出，2018年強積金受託人用於印刷各類表格和強積金資訊的紙張多達7,000萬張，相當於砍伐8,000棵樹，如轉用數碼工具處理強積金可節省紙張，為保護地球出一分力。

他稱，積金局現努力創造出一個以「用家為本」及可應付未來發展需要的數碼平台，預計以2022年建成平台及之後分階段啟用為目標，呼籲各持分者及早踏上數碼轉型之路，為迎接積金易平台的來臨做好準備。

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責任編輯：郭詩詩