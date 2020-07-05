【生命鬥士】患先天心臟病早產體重僅1.2磅　男嬰歷5小時開腔手術闖生命難關

▲ 男嬰歷5小時開腔手術，成功勇闖生命難關。

孩子往往擁有頑強的生命力，南韓有一名患有先天性心臟病的早產男嬰，出生時體重僅1.2磅，但他生命力強，而醫療團隊亦努力地克服障礙，令其體重增加一倍，成功完成開腔心臟手術，把他從鬼門關拉回來。

據南韓媒體報道，這名男嬰金溫是南韓史上接受心臟手術的嬰兒中，體重最輕的早產嬰。首爾大學附設兒童醫院小兒胸腔外科教授金雄漢指出，金溫在懷孕31周就出生，當時體重僅1.2磅，身長30.5厘米。而其呼吸器官、消化系統等均未發育成熟，更罹患先天性心臟病，導致大動脈緊縮，無法把血液運送到身體各處。

要讓金溫接受心臟手術，首要條件是體重須超過1公斤（2.2磅），當時其腸胃吸收狀況極差，但在醫護人員進行「灌腸造影」後，才於產後46天，令金溫的體重達2.4磅，達到可做手術的條件。

完成5小時開腔手術

手術當日，醫生打開金溫只有3厘米長的嬰兒心臟，順利完成長達5小時的大手術。事實上，對於如此細小的早產嬰，進行大動脈緊縮心臟病手術，是難度及風險極高的手術，因為必須要先停止心臟運作，心房及心室也須暴露在外，手術期間需使用人工心肺設備提供氧氣。

手術後，在醫護人員悉心照料下，金溫並未出現任何併發症，現在已能自行喝奶，體重亦達4.8磅，穩定地復康中。金雄漢教授表示，是次手術成功，加上孩子術後能穩定、健康地成長，帶給他們無限希望。

這不僅告訴早產兒的父母，也告訴所有人，不管罹患何種疾病，只要不放棄，到最後都能成功治癒。

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責任編輯：王明芳