【「綠」續有來】台女星被揭與叔仔亂倫　丈夫怒驗兒子DNA 揭另有經手人

▲ 有本身與丈夫育有一子的台灣女星，近日被爆曾偷食自己的叔仔。

台灣近來有不少藝人均陷入桃色糾紛，有本身與丈夫育有一子的台灣女星，近日更被爆曾偷食自己的叔仔，最震驚的是當丈夫發現後想為孩子驗DNA時，竟發現孩子的親生父親都並非他們兩兄弟。

據台灣名嘴狄志為近日在電視節目《命運好好玩》，某女星過去因為被某節目製作人捧紅，兩人雙雙擦出愛火花而結婚，兩人婚後並育有一子。然而，女星婚後卻被丈夫發現出軌，出軌的對象更是丈夫的親弟弟，慘被「戴帽」的丈夫憤而去檢驗兒子的DNA，沒想到結果更為驚人。

據基因測試顯示，丈夫除了證實孩子並非自己親生外，甚至連弟弟也並非經手人，連女星自己也不清楚真正的經手人是誰。狄志為表示，製作人本不想家醜外揚，但由於當初請私家偵探調查時，封口費沒有處理好，私家偵探便把消息賣給媒體，正當新聞要出來時，女星搶先一步發布聲明稿，自爆不倫，但狄志為指:「她承認的有限，她沒有全部承認」，最後女星和製作人老公分居沒有離婚，只不過至今究竟孩子是誰的製作人始終不知道。

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責任編輯:王俊賢