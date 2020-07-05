水安全計劃資助計劃獲撥4.4億元　今月13日起接受申請料約5000幢樓宇受惠

▲ 黃偉綸指，水安全計劃資助計劃今月13日起接受申請。（資料圖片）

行政長官更於2019年《施政報告》宣布推出「水安全計劃資助計劃」，為合資格業主提供財政支援。發展局局長黃偉綸今日（5日）發表網誌，指「水安全計劃資助計劃」獲撥款4.4億元，資助合資格私人樓宇業主或物業管理人實施「建築物水安全計劃」，為其內部供水系統進行特定檢查及保養等。計劃將於本月13日開始接受申請，預計可惠及約5,000幢樓宇。

黃偉綸在網誌中引述水務署高級水務化驗師余文達指，為期5年的「水安全計劃資助計劃」獲撥款4億4千萬元，資助合資格私人樓宇業主或物業管理人實施「建築物水安全計劃」，包括進行水安全風險評估以制定其樓宇的水安全計劃、為其內部供水系統進行特定檢查和保養等。計劃亦會資助樓宇為內部水喉系統進行風險評估所建議的維修工程和措施，其計劃將於下周一（13日）開始接受申請，預計可惠及約5,000幢樓宇。

至於如何實施「建築物水安全計劃」，黃偉綸引述水務署高級工程師梁偉光指，署方會委任一位指定人員，如物業管理人員作負責統籌整項計劃的實施；指定人員需負責聘請合資格人士，如持牌水喉匠、屋宇裝備工程師或屋宇測量師，為樓宇內部供水系統進行水安全風險評估，並需按照計劃執行一般檢查工作，如例行視察食水水缸，水喉有否漏水等；而合資格人士則進行特定的檢查，如水泵性能、閥門運用或水壓等。指定人員將最少每2年安排定期審核「建築物水安全計劃」的實施情況。

黃偉綸相信，「水安全計劃資助計劃」將會帶動大廈業主開展「建築物水安全計劃」，進一步提升飲用水的安全。

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責任編輯：郭詩詩