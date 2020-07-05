  • 32°C
香港時間 : 2020705日 (日) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息：今新增至少一宗本地不明源頭個案　衞生防護中心下午召開記者會交代

社會 12:22 2020/07/05

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

本港今日新增至少一宗本地不明源頭個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，截至昨日共累計1258宗確診及1宗疑似個案。消息指，今日（5日）新增至少一宗本地不明源頭感染個案，衞生防護中心今日下午將召開疫情記者會。

【新冠肺炎】消息：仁濟醫院一名59歲男子初步確診　報稱沒有外遊感染源頭未明

昨晚有消息指，仁濟醫院新增一宗新冠肺炎初步確診個案，患者是59歲男子，曾發燒多日，現時留院接受隔離治療，情况穩定。根據衞生防護中心紀錄，對上一宗本地感染個案是6月13日，涉及一名33歲男子，屬祿泉樓的本地感染群組，若再出現本地個案，或令本港連續3星期沒有本地感染病例紀錄再次斷纜。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

疫情 衞生防護中心 仁濟醫院 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【女性創業】單親家庭成長學會自強不息　80後港媽棄做文員開網店每年營業額逾千萬
12:58 2020/06/30
【女性創業】單親家庭成長學會自強不息　80後港媽棄做文員開網店每年營業額逾千萬
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
10:52 2020/07/03
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
【食用安全】薯片多士含可致癌物丙烯醯胺　一文看清10大致癌物含量最高食物
11:06 2020/07/01
【食用安全】薯片多士含可致癌物丙烯醯胺　一文看清10大致癌物含量最高食物