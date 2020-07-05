【新冠肺炎】消息：今新增至少一宗本地不明源頭個案　衞生防護中心下午召開記者會交代

▲ 本港今日新增至少一宗本地不明源頭個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，截至昨日共累計1258宗確診及1宗疑似個案。消息指，今日（5日）新增至少一宗本地不明源頭感染個案，衞生防護中心今日下午將召開疫情記者會。

【新冠肺炎】消息：仁濟醫院一名59歲男子初步確診 報稱沒有外遊感染源頭未明

昨晚有消息指，仁濟醫院新增一宗新冠肺炎初步確診個案，患者是59歲男子，曾發燒多日，現時留院接受隔離治療，情况穩定。根據衞生防護中心紀錄，對上一宗本地感染個案是6月13日，涉及一名33歲男子，屬祿泉樓的本地感染群組，若再出現本地個案，或令本港連續3星期沒有本地感染病例紀錄再次斷纜。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩