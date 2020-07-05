【林作裕美拍拖】拍片力撐女友沒有整容　林作邀整容醫生驗明裕美樣貌純天然

▲ 林作再展最佳男友本色，拍片護花為女友裕美辯護。

林作與裕美的戀情曝光後，因裕美過往感情史、學歷，令戀情不被外界睇好，林作母親王莉妮更多次公開表明不滿意「未來新抱」裕美，甚至指如果林作與裕美生B會考慮斷絕母子關係。

不過同時林作與裕美愛得熱，林作、裕美多次分別在個人社交平台撰文反撃網民的批評，早前二人更一同接受媒體訪問，一同放閃外，林作以宣布裕美在年底前會有200萬收入，認為這可提升裕美公眾形象令林母改觀。

而一直以來「man爆」護花的林再為女友拍了四段短片，就會曾經離婚、整容、出軌、會考零分作辯護，並把影片上載到女友的IG。影片在林家的豪宅內拍攝，他與女友一同出鏡。

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▲ 林作連拍四條短片，逐一為外間對女友裕美的批評作辯護。

指「失婚裕美」稱號涉歧視

對於裕美一直被配上「失婚」的稱號，林作認為「失婚裕美」帶有歧視，並指難以理解女人與女人明明本來是同一team，為何反而歧視女人？認為歸根咎底是傳統中國人的落後想法所致。

林作並稱，不明白女友為何多年來受此委屈也不站出來。裕美表示14歲入行，公司教她以沉默面對緋聞，加上覺得外間會認為解釋只是藉口。林作說︰「失婚不是罪，離婚不是罪， 不代表她（裕美）比人低一等。」他強調指：「失婚不是罪，離婚不是罪，離婚不等如比人低一等做二等公民。」

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▲ 裕美初出道因貌似名Sa而被注意。

林作澄清裕美沒整容

第二條片，對外間一直傳裕美整容作回應，裕美稱是因為「瘦咗」，又說現在已32歲所以沒Baby fat。林作卻即時指這「答案」很悶，和真正有整容的藝人所答沒分別。

之後林作化女友解釋：「第一，當初佢行嘅路線完全不適合她，Bob頭扮cutie，不是她佢真正的形象。第二，她當年早出道，仍有Baby fat。第三，她的樣子本身不是香港人樣，是混血樣。」林作更以「唐狗論」作比喻指「唐狗溝了其他種類的狗，當然不再似唐狗。」林作更表示公開邀請整容醫生為裕美作證明，還女友清白。

▲ 作形容裕美是他見過最心地善良的人。

解釋裕美沒有出軌

第三條短片，為裕美出軌解釋。裕美表示從來不覺得自己有「偷食」：「同一個人好好哋一起，之後自己有些貪心出去搵第二個，為玩、新鮮感，但是我從來沒在關係沒破裂的情況下，出去認識第二個。」

林作指一段關係完結與離婚法律程序完成與否是兩回事，並以「簽約論」作比喻指：「等於藝人張藝人合約就快完結，你同新公司開始傾新合約，有沒有問題？當然沒問題啦！」

▲ 林作指，雖然裕美會考成績低分，但不影響她事業上的發展。

林作不重視學歷

最後一段關於裕美會考零分，林作稱自己雖然於牛津大學畢業：「我所謂高學歷，但我是高學歷當中最睇唔起高學歷的一種人。」

他指具有學歷的人基本上都是平庸，認為一個人踏足社會後，工作成就的關鍵在於能力而非學業成績，並拍裕美收入比一般醫生還高，而真正叻的人不是靠讀書讀回來。

林作又提出，香港人覺得讀大學要入所謂的專業，比如醫科才入流，可是這眼界其實很低，修讀文史哲、數學這些科目會被香港人覺得「不切實際」，可是在牛津劍橋卻學得這才是真正貴族的選擇。

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