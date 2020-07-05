【新冠肺炎】英美研究：變種病毒繁殖更快傳播力強9倍　可跨2周潛伏期從歐洲傳播到美國

▲ 國際科學期刊《細胞》（Cell）日前刊登一份最新研究指，變種新冠病毒的傳染力加強了3至9倍。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診人數已突破1130萬，當中重災區美國的疫情未見緩和，國內確診人數亦已接近300萬。國際科學期刊《細胞》（Cell）日前刊登一份最新研究指，變種的新冠病毒已經從歐洲傳播到美國，而且變種新冠病毒的傳染力也加強了3至9倍。

上述研究由英美多個科研機構聯合發布，研究從歐洲和美國的病患採集病毒並進行基因排序，再比對已公開的疫情早期病毒株D614基因排序，結果發現病毒已經變種，並命名為G614。

研究指原本2月在歐洲流行病毒株為G614，一個月後大肆蔓延到北美、大洋洲、亞洲，取代部分原本地區的D614，成為為普遍傳播的病毒株，顯示G614有機會比D614更具生存優勢。

研究亦根據全球追蹤數據指出，變種的G614在上呼吸道，包括鼻、喉嚨等的繁殖速度，較原來病毒株快，傳播速度可比以往快3至9倍，但就不會加重病情。此外，研究還發現即使實施居家令，患者體內的G614版病毒出現頻率仍持續增加，甚至可跨過2周潛伏期。

此項研究引來各國學者關注，世衞（WHO）首席科學家斯瓦米娜坦（Soumya Swaminathan）表示：「研究發現新冠病毒D614G變異，可能導致病毒加速複製，也表示實驗結果同病毒在實際傳播中發生的變化，還有很大區別，目前已對該變異進行監測。」

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責任編輯:羅嘉欣