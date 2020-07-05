【妻子的浪漫旅行】蔡少芬往雲南張晉技癢展舞技　Ada曾與梁朝偉拍咀戲常與劉德華演情侶

▲ 蔡少芬參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行》。

內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第4季剛播出第5集，蔡少芬（Ada）與一眾藝人妻子抵達雲南有「傣王御花園」之稱的曼聽公園，更入鄉隨俗穿起民族服飾。百厭的 Ada 找緊機會整蠱同行的好友，把兩個誇張的大紅花頭飾插在內地名主持謝娜的頭上。謝娜也不甘示弱，幫 Ada 打造村姑 Look，互相「醜化」對方。

眾人打扮成民族美人，趁機大展舞藝跳起民族舞，想不到在家中直擊節目的張晉也開始技癢，化身「舞」打巨星即席在鏡頭前跳起女團舞，跳得有板有眼，有網民直呼：「晉哥果然是被功夫耽誤了的舞王」。

▲ 蔡少芬抵達雲南，入鄉隨俗穿民族服飾。

被偷襲照頭淋

數到最瘋狂的環節，必定是她們跟隨當地潑水節習俗，在公園廣場「濕身廝殺」。出名貪玩的 Ada 拿起兩個水盆瘋狂潑水，不斷「襲擊」其他嘉賓，連張晉也笑她是「瘋婆子」。

最後，Ada終被內地男星金瀚「偷襲」成功，從後被照頭淋濕，連眼妝也溶掉，非常狼狽。

最後節目組準備了一幅花海牆壁，經潑水後會出現各藝人夫婦在公開戀情時的浪漫字句，其中重現了 Ada 當年一封寫給媒體的親筆信公佈婚事，信中更大讚張晉是「極品老公」。Ada憶述：「當年掙扎了很久，因為那個時候很少藝人公開結婚，當時張晉拖住我的手說『不管人家心意是如何，我們要用愛情打破所有不好的聲音』。」

▲ Ada玩遊戲時被偷襲，遭從後照頭淋。

曾是「劉德華老婆」

在晚飯環節各嘉賓講起「吻戲」話題，Ada 回憶起與男神梁朝偉的吻戲，更雀躍表示：「從一樓吻到二樓，我全部親的都是帥哥呀，我那時候仍未結婚。」令在場其他女星紛紛「心心眼」羨慕不已。

Ada更自爆初出道時曾是劉德華的「老婆」：「初出道時跟劉德華拍了很多MV，曾做過他的老婆，其中一個是在旋轉木馬旁，感覺我跟他在拍拖，開心到不得了。」