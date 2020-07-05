【華城連環命案】4人遭嚴刑拷問自殺1人坐冤獄20年　南韓連環殺人案警認濫權鞠躬道歉

▲ 韓警承認在調查期間濫權，向受害人道歉。

韓國34年懸案「華城連環殺人案」，警方去年起鎖定在囚的57歲疑犯李春在，當局近日宣告結案，確認李春在一共殺害14人，並犯下9宗強姦及搶劫案。而這件連環殺人案的背後，還有慘痛真相，包括當年警方審問無辜犯人時濫權非法逼供，導致一人坐了20年冤獄，另有至少4名疑犯因創傷後壓力症等原因而自殺，警方近日就事件向所有受害人致歉。

李春在5年間殺害14人

據南韓媒體報道，京畿南部地方警察廳在7月2日發表調查結果，去年9月警方憑DNA技術，確認1986年9月15日至1991年4月3日間，在華城地區發生的10宗殺人案，均是李春在所為。案中受害人幾乎都被先姦然後殺，部分受害人的下體更被塞進異物。

他亦承認另外4宗謀殺案，包括1987年12月水原女高中生被殺案、1989年7月華城小學生失蹤案、1991年1月清州女高中生被殺案、1991年3月清州一名家庭主婦被殺案，受害人年齡最小只有7歲。

警方濫權逼供

隨著真兇現身，當年警方調查時的濫權及非法逼供亦同時曝光。京畿南部地方警察廳的警察廳長裵容珠近日亦承認涉事調查人員在80及90年代存在違法行為，包括調查過程中屈打成招、甚至曾發現失蹤受害人的衣服，卻沒有告知受害者家屬等，代表警方向所有受害人鞠躬道歉。涉嫌非法監禁、隱瞞事件的9名警方人員，均已被送檢。

由於連環殺人案轟動全國，警方曾動員250萬人次警力追查，調查了2萬多人及3000名疑犯。而在審問犯人期間，發生不少警方濫權的行為，最少有4名被懷疑為兇手的疑犯，在審問期間受到虐待，在90年代自殺身亡。

「代罪羔羊」坐20年冤獄

另外，警方在1989年聲稱找獲一名「兇手」－當時年僅22歲的尹姓男子，警方判定他姦殺一名13歲的女孩，為模仿犯罪，最後他被判無期徒刑，之後獲減刑，坐牢20年後於2010年5月出獄。

不過，由於李春在承認犯下「華城連環殺人案」全數10宗案件，揭出尹姓男子含冤坐牢的真相，尹男年幼喪失雙親，且腳有殘疾，小學沒畢業，對法律沒有認識，因而遭被屈打成招，簽了名認罪，而當年逮補他的警員亦因此而升官。

如今已50多歲的尹男，出獄後曾接受美國CNN訪問，他表示，當年警方以暴力逼他招供，他被困在審訊室3天，期間要戴上手銬，只獲准吃很少食物，且不能睡覺。

第8宗殺人案不是我做的，如果那時候不認罪的話，我就不會存在在這個世界上了......當你3天無法睡覺，你不知道自己在說什麼做什麼，你未能正常地思考。

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責任編輯：王俊賢