【港區國安法】陳弘毅：策劃公投自決獨立會觸犯分裂國家罪

▲ 基本法委員會委員陳弘毅表示，若文章不涉及提倡武力及違法手段，相信並不構成顛覆國家政權罪。（資料圖片）

《港區國安法》實施後，就部分人士在7.1中因藏有「港獨」標語人士而被捕，令外界質疑是否「管有」相關物品亦屬犯法。基本法委員會委員陳弘毅指，港區國安法沒有明文規定市民藏有港獨物品屬犯法，認為法院和律政司才有權解釋法律；如有人策劃公投、自決獨立，以爭取國際社會支持，會構成「分裂國家罪」。

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陳弘毅今（5日）早出席電台節目時指，看不到《港區國安法》明文禁止巿民藏有港獨物品；而警方作出的拘捕行動並不反映條文最終如何解釋，因警方無權解釋法律。

在這個法制下，警方沒有權解釋法律，唯一有權解釋法律就是法院在判案時可以解釋法律，但還有一個機構，對於解釋法律都有重要作用，就是律政司，因為律政司要決定是否檢控。我個人就看不到法律有明文禁止其藏有港獨物品。

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陳弘毅又指，需符合2元素包括使用威脅使用武力、非法手段，以作出顛覆國家政權行為，才可靠是犯了「顛覆國家政權罪」。他指，如有人寫文章煽動他人改變中國或香港政治制度，單純批評香港政府、中央政府，但沒有牽涉以上2個條件，相信並不構成《港區國安法》的顛覆國家政權罪。他又指，本港的法例較內地寬鬆，相信是全國人大常委有考慮「一國兩制」情況，而沒有將內地國安法的條文完全套用於本港。

他又稱，若有香港人如西班牙加泰隆尼亞地區般在港舉行公投，再根據公投結果決定香港是否獨立、又或就自決獨立爭取世界各國支持，則違反國安法下的「分裂國家罪」；若有人捐錢或物資推動港獨和自決行動，亦會涉及「分裂國家罪」。

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對於港澳辦早前指「8.31太子站打死人」可引發社會惡意憎恨警隊就構成犯罪，陳弘毅則不同意有關說法，認為其並不構成《港區國安法》有關勾結外國勢力的罪行，因在港發放虛假消息並不違法，亦要視乎有關人士有否請求外國勢力等。

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責任編輯：郭詩詩