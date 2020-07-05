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太極成員合體重新演繹《留住我吧》　雷有輝鄧建明與隊員12月西九開演唱會

娛樂 14:25 2020/07/05

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太極樂隊成員合體拍MV。

太極早前合體拍MV，為今年演唱會打響頭炮，眾人重新演繹《留住我吧》，結他手德哥就話曲風配會更「有型」，希望為港人打氣：「因為疫情大家呢半年都好困擾，所以今次曲風會比較多爵士樂，感覺會輕快些，而且我們這班中佬都開始年紀大，唱Jazz感覺會型些。」

Gary Tong話太極欠缺Band Leader一職，提議即場投票，他被隊友一致推薦當選：「我其實都不知會發生甚麼事，只知道今日來拍MV，但聽說年尾有個大搞作，沒甚麼所謂，大家埋位就會搞得成！話時話我地都成5年沒一齊拍MV，今次難得聚埋，弄得現場好嘈，因為成班人都鍾意講東西，但永遠自己有自己講，不理人！」

太極樂隊主音雷有輝。

主音雷有輝透露，太極將12月舉行大型個唱，自己演唱會亦是由年底個唱演變出來：「沒12月太極騷，就沒8月我個人音樂會，他們想我打頭陣，同Fans熱身！剛才Joey訪問話叫人留錢買12月個騷，這個兄弟衰到呢，所以8月個唱我會拉埋他落水，做我演唱會音樂總監！」

鄧建明表示年底太極騷圓夢，希望飲住酒開騷：「因為西九舉行戶外騷，大家睇住日落，飲番兩杯聽我們唱歌，個氣氛一定正！我們四面台又做過，紅館又做過，今次終於可以成萬人陪我們睇日落，希望不會唱唱吓飲醉了啦！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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