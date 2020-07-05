小學女教師拍畢業照疑舉「五一」手勢　天主教總堂區學校正調查事件

▲ 據網上流傳畢業相，有女教師疑舉起「五一」手勢，涉事的天主教總堂區學校日前發聲明表示正調查事件。（學校網頁）

自去年反修例風波，教師言行操守備受社會關注，近日網上流傳，位於中環的天主教總堂區學校，一名女教師與學生拍攝畢業相時，疑舉起「五一」手勢，與反修例示威者經常舉起的手勢相同。有網民擔憂有關教師行為會影響學生。校方日前表示正調查事件，而教育局已聯絡學校，要求校方作出調查及跟進。

被指涉事的鍾姓女教師，為其中一班小六生的副主任，有關畢業相近日在網上社交平台流傳，相中顯示該名教師雙手舉起「五一」手勢，在場多名學生則沒有做出相同手勢。

天主教總堂區學校前日（3日）在校網發聲明，指該校秉持天主教教育理念和價值辦學，照顧學生的全人發展，為學生的成長建立穩定、安全的學習環境，校方堅信學生在學校應專注於學習，不宜討論複雜的政治議題，亦經常提點教職員不應在校內作個人政治表態。

就有關畢業照事件，學校現正進行調查，對於教師在校內的表現，若有發現不符合專業的地方，校方將根據《香港教育專業守則》認真處理。

教育局日前表示，已聯絡有關學校，要求校方作出調查及跟進。局方強調學校是學生學習的地方，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地，而局方收到有關教師涉嫌違反專業操守的投訴後，會按既定程序及審慎的態度進行調查，並根據客觀事實，嚴肅跟進教師涉嫌失德或違法的個案。

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記者：馮琪雅