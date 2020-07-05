【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診　居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩

▲ 懷疑屬新增確診者工作的粥店，有人員進行消毒清潔工作。（黃傑偉攝）

新冠肺炎本地感染個案再現，消息指，本港今日（5日）新增兩宗本地個案，其中一名患者居於元朗朗屏邨繡屏樓，並在坪石邨一間粥麵店上班；另據悉有一名在長沙灣診所工作的女護士亦染疫，消息指，她曾與早前大圍美田邨美秀樓的確診者飲茶。衞生署及醫院管理局今日下午將就疫情最新情況舉行記者會。

TOPick記者前往坪石邨視察，其中玉石樓有穿上全套保護裝備的人員在大廈內進行消毒清潔工作，包括清潔居民出入的電梯等，邨內其中一間名為「彬記粥麵美食」未有營業，並貼出了告示，寫上「內部有事 暫停營業」，懷疑屬新增確診者工作的粥店，店外則有數名同樣穿上了全套保護裝備的人員，消毒清潔附近範圍。

▲ 弼店貼上暫停營業的告示。（黃傑偉攝）

▲ 有穿上全套保護裝備的人員在坪石邨玉石樓內進行消毒清潔工作。（黃傑偉攝）

▲ 有穿上全套保護裝備的人員在坪石邨玉石樓內進行消毒清潔工作。（黃傑偉攝）

【新冠肺炎】消息：仁濟醫院一名59歲男子初步確診 報稱沒有外遊感染源頭未明

坪石邨居民張小姐表示，曾光顧該粥店，亦目睹該店內師傅沒有佩戴口罩，並作出投訴，她坦言得知消息後感到擔心；另一名居民吳生形容，該粥店店內凌亂，亦沒有為食客量度體溫，懷疑店內餐桌未有按政府防疫規例分隔至少1.5米；阿May小姐更稱，粥店內環境頗擠迫，餐桌間亦沒有設置屏風阻隔，也無提供消毒酒精搓手液。

▲ 坪石邨居民張小姐。（黃傑偉攝）

▲ 坪石邨居民吳先生。（黃傑偉攝）

▲ 坪石邨居民阿 May小姐。（黃傑偉攝）

當區區議員黎寶桂說，今日接到多名居民通知，指懷疑屬新增確診者工作的粥店防疫設施不足，而衞生署人員將會在玉石樓大堂向居民派發深喉唾液樣本收集瓶，收集過去兩日曾到訪涉事粥店的食客的樣本進行化驗。

另外，下午在元朗朗屏邨繡屏樓，多名穿著全套保護衣物的屋邨清潔人員，用漂白水清潔大樓外地面，稍後亦會清洗每層樓的走廊、升降機等公共設施。

▲ 身穿保護衣的人員在大廈外消毒清潔。（林宇翔攝）

▲ 居民佩戴口罩出入。（林宇翔攝）

▲ 身穿保護衣的人員在大廈外街道清潔。（林宇翔攝）

TOPick記者亦前往新確診女護士工作﹑位於長沙灣的「吳毓輝醫生診所」了解，原本周日也有營業的診所已關閉，門外有告示告知「診所即日起休息14天，不便之處，敬請原諒﹗」

▲ 確診女護士工作的診所。（黃傑偉攝）

▲ 診所即日起關閉14日。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉﹑陳曉瑩