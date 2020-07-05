城大研發超高速芯片　能少於一秒鐘內下載千部高清電影

▲ 城大物理學系副教授朱世德及其團隊研發出新型芯片，能夠在少於一秒下載1000部高清電影。（城大提供圖片）

城大物理學研究團隊開發了「微環諧振器」新型芯片，用戶能夠在少於一秒下載1000部高清電影。「微環諧振器」的光頻率反應「微梳」，能進行超高光學數據傳輸，研究團隊實現了每秒44.2兆位元的特快速度，頻譜效率也達到創紀錄的每秒赫茲10.4位元，比現有紀錄高3.7倍；研究成果近期在《自然通訊》上發表。

城大物理學系副教授朱世德與中國科學院西安光學精密機械研究所教授Brent E. Little組成團隊，合作設計及製造芯片。研究證明了微梳的功能，微梳是基於微環諧振器的光頻率反應，能進行超高光學數據傳輸。微環諧振器則是單個小巧的集成芯片，可提供所有波長並替代許多並行激光。

▲ 城大物理學研究團隊開發了「微環諧振器」新型芯片。(城大提供圖片)

朱世德表示，微環諧振器的光孤子晶體，內在穩定性高，且易於產生，因此適合高要求的應用，例如超密集光學連貫通訊。微梳亦有助微波光子學、量子源和計量學等研究領域。研究團隊將繼續探索使用多芯光纖來縮減總帶寬，以及通過將芯片與調制器結合，縮減光學組件的體積。

研究員使用了一種功能強大的微梳，名為光孤子晶體，以達致此驚人傳輸效能。朱世德指出，微環諧振器裏的光孤子晶體有很高的內在穩定性，且易於產生，因此非常適合高要求的應用，例如超密集光學連貫通訊。微梳也在微波光子學、量子源和計量學等領域帶來突破。

研究團隊將繼續探索使用多芯光纖來縮減總帶寬，以及通過將芯片與調制器結合，縮減光學組件的體積。

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責任編輯：洪芷晴