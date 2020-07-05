【新冠肺炎】本港增2宗本地確診：坪石邨粥店男師傅及長沙灣診所女護士　另8宗輸入個案

本港新冠肺炎疫情放緩，惟本地感染個案再現。今日（5日）新增2宗本地個案，以及8宗輸入個案。

【新冠肺炎】消息指坪石邨粥店師傅確診 居民：店內凌亂擠迫師傅無戴口罩

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，2宗本地個案中，第1263宗涉及一名41歲女士，她居於青山道155至159號鴻裕大廈B座，並於青山道吳毓輝西醫診所工作。

她曾於6月24日於西九龍中心一間KFC，與第1233宗個案一名居於大圍美田邨美秀樓確診女住戶接觸，期間有部分時間沒有戴口罩。她於7月2日出現喉嚨痛，7月3日出現發燒，她於長沙灣青山道吳毓輝西醫診所工作，負責派藥，而當日亦有上班，至發現下午不適，昨日被送往瑪嘉烈醫院，今日確診。

此外，女患者曾於7月1日與朋友行山及與其母親見面，此外，因其發燒當日有上班，當局將其診所職員送往檢疫中心，當中診所一名男醫生及其太太亦有發燒，被送往醫院，二人檢疫結果呈陰性。當局已逐漸聯絡相關病人，並向他們派發深喉唾液樣本收集樽。

【新冠肺炎】 確診粥店男師傅住院時曾無戴好口罩 仁濟護士為患者抽鼻液時無全面保護裝備需隔離14日

第1269宗涉及一名59歲男子，他報稱居於元朗朗屏邨繡屏樓，惟已多月沒有於上址居住，近日一直居坪石邨玉石樓，並於坪石邨「彬記粥麵美食」當夜班，最後上班日為7月1日早上；另亦於早上9時至中午1時左右，在屯門內河碼頭龍門路健榮飯堂工作，最後上班日為6月30日，食肆主要是地盆人員及入境處或海關人員光顧，當局會為食肆的員工、地盆人員及海關人員等作檢測。

男患者於6月30日晚上有頭暈、發冷，並於7月3日出現肚瀉，曾到私家醫生診所求診。患者昨日在荃灣乘西鐵出現頭暈，由港鐵職員安坐排救護車送至仁濟醫院，現已轉院至瑪嘉烈醫院。

【新冠肺炎】本地個案再現 張竹君：隱形傳播鏈一直存在

被問到家居檢疫是否存在漏洞，張竹君指由於家居檢疫的人士太多，當局已建議相關人士要留意其身體情況，如求醫時應與醫生交代情況，如情況許可相關人士應盡量避免於檢疫期間與家人見面。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩、鄧凱文