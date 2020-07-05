【大台合約】黃心穎令TVB損失累積逾億元　傳大台新約可因藝人言行所招損失作出追討

▲ 傳TVB與藝人新約加條款免電視台再招損失。

去年轟動娛圈的「安心事件」主角之一黃心穎到今復出無期，不過隨另一主角許志安的復出，以及受害人馬國明走出情傷展新戀情與湯洛雯拍拖，「安心事件」似乎告一段落。不過，原來尚有後遺影響。

今日（7月5日）有報道指，傳TVB正在草擬有關規範藝人言行的條文，並增添到新簽的藝員合約內，當中包括要求藝人在一定年期內，不可犯嫖娼、賭博、吸毒，以及鼓吹分裂國家等行為，如果因此連累參與演出的作品禁止發行及播出，大台有權追討損失。

【安心復出】蜜運馬國明大方祝福許志安復出 黃心穎轉發勵志文自勉：患難見真情

▲ 因黃心穎的連累，《法證先鋒IV》要攝製隊耗費人力物力重新補拍。

【安心復出】許志安事隔14月首更新fb 重拾自信大方保留黃心穎合照

一人出軌累全劇

有指TVB有此決策，是因為黃心穎去年被踢爆與許志安出軌後，形象插水被直送入雪櫃，原本她參演的重頭劇《法證先鋒IV》易角，由湯洛雯頂替兼要往重拍，而且更涉及要往台灣拍外景，花費過千萬港元。

此外再加上黃心穎原本的商演、廣告等工作全失，事前已拍的綜藝節目又要補拍，令TVB累計損失約1億元。

可是似乎這仍未能令人汲取教訓，到了今年，本來受捧的上位小花朱智賢，竟爆出與人夫黎振燁因合作《食腦喪B》戲假情真弄出不倫戀，朱智賢與心穎同一命運，要被送入雪櫃。

▲ 黃心穎之後，今年又爆出朱智賢背男友謝東閔與人夫黎振燁出軌。（黃建輝攝）

網上言論易中招

此外，藝人不時在個人社交平台抒發感受，當中不少TVB藝人疑因在網上發表敏感言論而被雪櫃或不再續約。當中貴為視后的李佳芯疑因網上言論而一度暫停工作「過冷河」，雖然Ali主演新劇《殺手》已「解封」，現時正在熱播，可是或影響她日後參演劇集在內地播出的機會。

因此種種原因，傳TVB與藝人的新約將加條款以保障電視台利益，並指將續約TVB的兩屆視后胡定欣或成首批簽這項加辣新條款的藝人之一，不過她回覆傳媒查詢表示不清楚，所以對此事沒有回應。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2