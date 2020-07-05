  • 33°C
香港時間 : 2020705日 (週日) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大台合約】黃心穎令TVB損失累積逾億元　傳大台新約可因藝人言行所招損失作出追討

娛樂 16:21 2020/07/05

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

傳TVB與藝人新約加條款免電視台再招損失。

去年轟動娛圈的「安心事件」主角之一黃心穎到今復出無期，不過隨另一主角許志安的復出，以及受害人馬國明走出情傷展新戀情與湯洛雯拍拖，「安心事件」似乎告一段落。不過，原來尚有後遺影響。

今日（7月5日）有報道指，傳TVB正在草擬有關規範藝人言行的條文，並增添到新簽的藝員合約內，當中包括要求藝人在一定年期內，不可犯嫖娼、賭博、吸毒，以及鼓吹分裂國家等行為，如果因此連累參與演出的作品禁止發行及播出，大台有權追討損失。

【安心復出】蜜運馬國明大方祝福許志安復出　 黃心穎轉發勵志文自勉：患難見真情

因黃心穎的連累，《法證先鋒IV》要攝製隊耗費人力物力重新補拍。

【安心復出】許志安事隔14月首更新fb　重拾自信大方保留黃心穎合照　

一人出軌累全劇

有指TVB有此決策，是因為黃心穎去年被踢爆與許志安出軌後，形象插水被直送入雪櫃，原本她參演的重頭劇《法證先鋒IV》易角，由湯洛雯頂替兼要往重拍，而且更涉及要往台灣拍外景，花費過千萬港元。

此外再加上黃心穎原本的商演、廣告等工作全失，事前已拍的綜藝節目又要補拍，令TVB累計損失約1億元。

可是似乎這仍未能令人汲取教訓，到了今年，本來受捧的上位小花朱智賢，竟爆出與人夫黎振燁因合作《食腦喪B》戲假情真弄出不倫戀，朱智賢與心穎同一命運，要被送入雪櫃。

黃心穎之後，今年又爆出朱智賢背男友謝東閔與人夫黎振燁出軌。（黃建輝攝）

網上言論易中招

此外，藝人不時在個人社交平台抒發感受，當中不少TVB藝人疑因在網上發表敏感言論而被雪櫃或不再續約。當中貴為視后的李佳芯疑因網上言論而一度暫停工作「過冷河」，雖然Ali主演新劇《殺手》已「解封」，現時正在熱播，可是或影響她日後參演劇集在內地播出的機會。

因此種種原因，傳TVB與藝人的新約將加條款以保障電視台利益，並指將續約TVB的兩屆視后胡定欣或成首批簽這項加辣新條款的藝人之一，不過她回覆傳媒查詢表示不清楚，所以對此事沒有回應。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【安心復出】蜜運馬國明大方祝福許志安復出　 黃心穎轉發勵志文自勉：患難見真情
10:02 2020/06/16
【安心復出】蜜運馬國明大方祝福許志安復出　 黃心穎轉發勵志文自勉：患難見真情
【安心復出】許志安事隔14月首更新fb　重拾自信大方保留黃心穎合照　
13:16 2020/06/25
【安心復出】許志安事隔14月首更新fb　重拾自信大方保留黃心穎合照　
【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人　視后Ali：最易忽略最親近的人
16:25 2020/07/02
【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人　視后Ali：最易忽略最親近的人
黃心穎 許志安 胡定欣 馬國明（藝人） 湯洛雯 黎振燁 朱智賢 李佳芯 演員 娛樂人物職業

最高瀏覽

【女性創業】單親家庭成長學會自強不息　80後港媽棄做文員開網店每年營業額逾千萬
12:58 2020/06/30
【女性創業】單親家庭成長學會自強不息　80後港媽棄做文員開網店每年營業額逾千萬
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
10:52 2020/07/03
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
【食用安全】薯片多士含可致癌物丙烯醯胺　一文看清10大致癌物含量最高食物
11:06 2020/07/01
【食用安全】薯片多士含可致癌物丙烯醯胺　一文看清10大致癌物含量最高食物