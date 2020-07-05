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【新冠肺炎】本港新增8宗輸入個案　患者來自巴基斯坦﹑印度及印尼

社會 17:00 2020/07/05

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衞生署及醫院管理局將就疫情最新情況舉行記者會。（陳靜儀攝）

本港今日（5日）新增2宗新冠肺炎本地感染個案， 同時錄得8宗輸入個案，分別由巴基斯坦﹑印度及印尼抵港，包括1名外籍勞工。本港至今個案累計1,269宗（包括1,268宗確診個案和1宗疑似個案）。

新增的8宗輸入個案，涉及5女3男，患者年齡介乎16歲至59歲，其中6名患者來自巴基斯坦，有2人分別來自印度及印尼，大部分都無病徵。

衞生署指，其中一名來自巴基斯坦的患者（第1,260個案），於第12日強制檢疫時的深喉樣本，才驗出呈陽性反應，該名病人在今年6月20日乘搭航班EK380抵港；而來自印尼的病人是一名外籍勞工（第1,261個案），去年12月曾返回印尼，因有新僱主故再度來港，她與第1,232宗個案的患者為朋友，在鯉魚門一齊接受強制檢疫，即將完成檢出時驗出對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

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記者：陳曉瑩﹑鄧凱文

衞生署 印尼 印度 巴基斯坦 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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