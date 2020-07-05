【新冠肺炎】本地個案再現　張竹君：隱形傳播鏈一直存在

▲ （陳靜儀攝）

本港今日（5日）新增兩宗本地感染個案，包括一名41歲女護士及一名59歲男子。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，隱形傳播鏈一直存在，只是找不找到及其嚴重情況。

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她指出，由於新冠肺炎仍是一個新的疾病，而很多患者都沒有病徵，或其潛伏期已經有出現傳染，如第1233宗一名女患者於6月26日開始不適，惟其6月24日曾與第1263宗一名41歲女患者見面，即二人在沒有病徵的情況下見面，其間或因戴口罩的措施做得不足，或進食時不能戴口罩而產生傳播的風險。

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她稱，市民如開始「多聚會」，自然會增加確診個案，且當局很難肯定整個社區沒有感染個案。至於昨日有一名獲豁免強制檢疫的貨機機師確診，她表示當局或安排一些由高危地區的返港獲豁免人士，需留口水樣本作檢疫。

對於政府即將歸還現時的檢疫中心駿洋邨，醫管局總行政經理庾慧玲指，當局正在尋找社區隔離設施，有消息會公布。

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記者：郭詩詩、鄧凱文