【新冠肺炎】 確診粥店男師傅住院時曾無戴好口罩　仁濟護士為患者抽鼻液時無全面保護裝備需隔離14日

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，確診粥店師傅住院期間亦曾無佩戴好口罩，故醫院有21位負責不同工作流程的同事被列為其他接觸者，須進行14天醫學監察。

醫管局表示，截至今日（5日）中午，接獲28宗懷疑新冠肺炎個案的呈報，另再多11名確診患者出院，至今共有1,156確診或疑似病人康復出院。局方指，現時共有101名確診病人分別於8間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），1人情況嚴重，其餘99人情況穩定。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在疫情記者會上稱，今日新增的本地感染個案男患者昨日（4日）早上因發燒及其他病症，曾到訪仁濟醫院急症室求醫，並入住內科單人房，惟當時一名護士在無佩戴全面罩及眼罩，亦無穿保護衣情況下，為他抽取鼻液，故被列作緊密接觸者，即使該名護士當時有戴上N95口罩及防護手套等，亦需安排入住檢疫中心強制隔離14日，而該名護士暫時未有病徵。

庾慧玲續稱，病人住院期間亦曾無佩戴好口罩，故醫院有21位負責不同工作流程的同事被列為其他接觸者，須進行14天醫學監察，期間要留樣本進行檢測，暫無其他病人列緊密接觸。

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記者：陳曉瑩