【BB來了】王君馨宣布懷孕6個月？　Grace：大家成日問我幾時生BB

現年34歲的王君馨(Grace)與圈外人Daniel Chang結婚到今已經4年,不時都有人問她何時「升呢」生B。今日(7月5日),王君馨在個人IG上載兩張相片,兩張照片她都被汽球遮了下半身,並寫:「大家成日問我幾時生BB 我想講 我籌備左六個月嘅BB 六日後就出世 la」

驟看,王君馨似宣布懷孕,不少網民及藝人如岑麗香、鍾嘉欣、朱千雪、李佳芯、蔡思貝、湯洛雯等送上祝福,但原來幽默的她是指自家品牌將要面世。

當中岑麗香寫:「Omg your caption,CONGRATS babe!!! Can’t wait to celebrate with you。」,胡鴻鈞稱:「我都俾你嚇左一嚇😂 congrats grace」,雖然如果大家都預祝她的新e新品牌順利誕生。

至於網民恭喜好當老闆外,亦有留言表示期待她下次真的宣布生B做媽媽。

其實王君馨與丈夫十分浪漫,她當年在紐約的一間咖啡店做暑期工時邂Daniel,一見鍾情,二人拍拖12年才結婚。

可是他們分別在香港、紐約發展,所以無奈要Long D,結果二人真愛戰勝時間與距離,在2016年結婚。婚後夫妻甜蜜,她不時在個人社交平台放閃。

