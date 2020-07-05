【BB來了】王君馨宣布懷孕6個月？　Grace：大家成日問我幾時生BB

▲ 王君馨宣布懷胎6個月？

現年34歲的王君馨（Grace）與圈外人Daniel Chang結婚到今已經4年，不時都有人問她何時「升呢」生B。今日（7月5日），王君馨在個人IG上載兩張相片，兩張照片她都被汽球遮了下半身，並寫：「大家成日問我幾時生BB 我想講 我籌備左六個月嘅BB 六日後就出世 la」

驟看，王君馨似宣布懷孕，不少網民及藝人如岑麗香、鍾嘉欣、朱千雪、李佳芯、蔡思貝、湯洛雯等送上祝福，但原來幽默的她是指自家品牌將要面世。

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▲ 王君馨令不少人誤會她真的懷孕。（取自王君馨IG）

岑麗香送祝福

當中岑麗香寫：「Omg your caption，CONGRATS babe!!! Can’t wait to celebrate with you。」，胡鴻鈞稱：「我都俾你嚇左一嚇😂 congrats grace」，雖然如果大家都預祝她的新e新品牌順利誕生。

至於網民恭喜好當老闆外，亦有留言表示期待她下次真的宣布生B做媽媽。

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▲ （王君馨）

其實王君馨與丈夫十分浪漫，她當年在紐約的一間咖啡店做暑期工時邂Daniel，一見鍾情，二人拍拖12年才結婚。

可是他們分別在香港、紐約發展，所以無奈要Long D，結果二人真愛戰勝時間與距離，在2016年結婚。婚後夫妻甜蜜，她不時在個人社交平台放閃。

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