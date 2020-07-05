【新冠肺炎】確診男患者坪石邨粥麵店及屯門內河碼頭飯堂工作　有入境處及海關有職員曾光顧後者

▲ 有人員於新確診男患者工作的粥店進行消毒清潔工作。（黃傑偉攝）

本港今日（5日）新增2宗本地感染個案，當中包括第1269宗一名59歲男子，他分別於彩虹坪石邨「彬記粥麵美食」及屯門內河碼頭龍門路「健榮飯堂」工作。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午於記者會上指，男患者於6月30日晚上出現頭暈及發冷，並於7月3日出現肚瀉，曾到私家醫生診所求診。患者昨日在荃灣乘西鐵出現頭暈，由港鐵職員安坐排救護車送至仁濟醫院，現已轉院至瑪嘉烈醫院。

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男患者報稱居於元朗朗屏邨繡屏樓，惟已多月沒有於上址居住，近日一直居於坪石邨玉石樓。他分別於彩虹坪石邨「彬記粥麵美食」以及屯門內河碼頭龍門路「健榮飯堂」兩間食肆工作。

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他在「彬記粥麵美食」負責當夜班，最後上班日為7月1日早上；另亦於早上9時至中午1時，在屯門內河碼頭龍門路健榮飯堂工作，最後上班日為6月30日，其食肆主要客源為地盆人員、入境處或海關人員光顧。張竹君指，當局會為相關人士作檢測。

TOPick亦已就事件向入境處及海關作查詢，暫未有回覆。

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記者：郭詩詩