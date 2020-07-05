  • 31°C
香港時間 : 2020705日 (週日) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BB來了】陳山聰「升呢」做爸爸　公開一家三口家庭照宣布喜訊

娛樂 17:50 2020/07/05

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

陳山聰公開一家三口家庭照報喜。

去年底與圈外女友Apple結婚的陳山聰，今日宣布做爸爸了！他在Instagram晒出一家三口合照，並留言，「人生馬拉松中最美麗的畫面，感恩。#daddy希望你成為一個充滿正能量健康快樂頂天立地的男子漢。」

陳山聰接受媒體訪問時透露，仔仔的英文名叫Jaco，是單立文夫婦所改。他亦親自剪臍帶，形容這是「人生最開心的時候」。圈中好友胡定欣、黃智雯、姚子羚、楊秀惠、陳凱琳、陳自瑤、黃翠如、徐榮等紛紛留言送上祝福。

【百年好合】陳山聰結婚依足傳統 Apple戴四對龍鳳鈪感動出嫁【多圖】

陳山聰家中添新成員。（取自陳山聰IG）

山聰太太一索得男

山聰仔仔重7磅1，他笑言鼻翼好闊，耳珠好長，好有「福」相。

他又形容，入醫院時不緊張，但在產房等太太時已忍不住流淚。太太反而冷靜地叫他鎮定一點，不要哭。醫生很快把孩子抱出來，仔仔哭了幾聲後就笑，「阿仔好鍾意笑」。

【BB大晒】陳山聰太太預產期於暑假　孕妻Apple拍大肚寫真留念：感謝每一位

陳山聰「升呢」為人父。（取自陳山聰IG）

【十八年後的終極告白】陳山聰準備陪太太入產房　準爸爸：我捱慣夜負責夜晚湊B

山聰成超能爸爸

陳山聰於去年11月，與圈外女友何麗萍（Apple）結束5年愛情長跑結婚。在今日，山聰與太太再步入人生另一階段，「升呢」為人父人母。

其實早前父親節，山聰亦慶祝人生的第一個屬於自己的父親節，手拿著寫有「Super Dad」蛋糕的他宣便宣傳新劇《超能使者》：「係咪super dad都仲未知，但我絕對係『超能使者』！父親節快樂！」

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【BB大晒】陳凱琳開產前派對公布二胎性別　鄭嘉穎兩年抱兩再當爸爸
23:51 2020/07/04
【BB大晒】陳凱琳開產前派對公布二胎性別　鄭嘉穎兩年抱兩再當爸爸
【BB來了】譚凱琪貼婚照公布當媽媽　Zoie：新生命就由這刻被我認知了
14:50 2020/06/30
【BB來了】譚凱琪貼婚照公布當媽媽　Zoie：新生命就由這刻被我認知了
【BB來了】王君馨宣布懷孕6個月？　Grace：大家成日問我幾時生BB
今日 17:46
【BB來了】王君馨宣布懷孕6個月？　Grace：大家成日問我幾時生BB
陳山聰 娛樂人物職業 演員 懷孕 新手爸媽 電視劇 TVB 金宵大廈 十八年後的終極告白

最高瀏覽

【女性創業】單親家庭成長學會自強不息　80後港媽棄做文員開網店每年營業額逾千萬
12:58 2020/06/30
【女性創業】單親家庭成長學會自強不息　80後港媽棄做文員開網店每年營業額逾千萬
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
10:52 2020/07/03
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
【食用安全】薯片多士含可致癌物丙烯醯胺　一文看清10大致癌物含量最高食物
11:06 2020/07/01
【食用安全】薯片多士含可致癌物丙烯醯胺　一文看清10大致癌物含量最高食物