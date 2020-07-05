【新冠肺炎】豁免檢疫措施被指有漏洞　張竹君：研要求高風險地區抵港豁免者交深喉唾液樣本

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。（陳靜儀攝）

現時有9類海外返港人士，可豁免強制檢疫，包括機組人員、船員、公職人員、學術專家等，只需佩戴口罩和每天量度體溫，毋須留口水樣本做檢測。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（5日）在疫情最新進展記者會上被問及豁免檢疫措施是否屬防疫漏洞，她回應時表示，會研究是否要求從高風險地區抵港的豁免人士，亦需提交深喉唾液樣本進行檢測。

此外，一名由菲律賓經台北轉機返港的菲傭，昨日（4日）確診新冠肺炎，惟其沒有申報之前半年曾身處菲律賓，只申報從低風險的台北抵港，因而獲准留深喉唾液樣本後返回九龍站漾日居僱主家中等候檢測結果。

張竹君建議，需要接受家居強制檢疫的人士，應長時間佩戴口罩、分開進食及使用洗手間等，若情況許可，亦建議檢疫者的家人到親戚家中或酒店居住。

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記者：陳曉瑩