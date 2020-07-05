羅致光稱200億或不足以購置物業作社福之用　計劃亦不考慮院舍

▲ 羅致光稱200億或不足以購置物業作社福之用。（資料圖片）

在2019至20年度的財政預算案中，政府擬撥款200億元購置60個物業，供營辦130多項社福設施。有關撥款終在6月30日以一票之差通過。勞福局局長羅致光今日（5日）於網誌表示，200億元未必可全數購買所需的處所，亦沒有考慮購買物業作院舍之用。

羅致光今日於網誌表示，雖然本港各類院舍如安老院及殘疾人士院舍短缺，但由於院舍的面積要求比較大，採光及通風上亦有較高要求，在市面上買到符合要求物業的機會甚微，所以是次計劃中並沒有考慮購買物業作院舍之用。

至於具體甚麼服務機構可以受惠，羅致光指計劃涵括48間長者鄰舍中心、28間日間幼兒中心、15間長者日間護理中心、5間殘疾人士地區支援中心及等。

羅致光又指，視乎市場所能提供的物業種類及其價格水平，政府在200億元的上限下，未必可全數購買所需的處所。

他在網誌最後批評反對撥款的18名立法會議員，指他們的建議架床疊屋，或令政府錯失購買機會並讓買家有機會抬價。

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責任編輯：陳梓蔚