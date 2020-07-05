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【新冠肺炎】荃灣西站3員工曾接觸確診患者　正等候檢測結果

社會 19:40 2020/07/05

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荃灣西港鐵站已徹底清潔消毒。（資料圖片）

港鐵公司今日（5日）發新聞稿指，2名西鐵線荃灣西站的站務主任和1名外判清潔工，在昨日（4日）早上曾接觸1名因身體不適而求助新冠肺炎確診患者，衞生防護中心正安排3人進行檢測，港鐵公司亦已安排3人停工，並為涉事車站和車廂進行徹底清潔。

港鐵公司今日接獲衞生防護中心通知，一名曾到過西鐵線荃灣西站的本地男子確診感染新冠肺炎。該名男子於昨日早上約8時10分，於荃灣西站大堂因身體不適向站內職員求助，隨後送往醫院治理。

衞生防護中心正安排曾協助該男子的2名站務主任及1名外判清潔工進行病毒檢測。港鐵公司已安排他們停工。

在接獲衞生防護中心通知後，港鐵公司隨即徹底清潔及消毒包括荃灣西站在內的各相關車站，亦為曾於有關時段進出荃灣西站的列車車廂，進行深層清潔消毒。

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記者：陳梓蔚

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