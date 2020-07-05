本港新增兩宗本地感染　專家：現時豁免強制檢疫做法有漏洞

▲ 感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，本港現時有「好多豁免」，部分人士毋須等候結果就進入社區，將病毒帶入社區的風險便會增加。(經濟日報資料圖片)

本港今日（5日）新增兩宗本地感染個案，包括一名41歲女護士及一名59歲男子。有專家認為現時的防疫措施不是密不透風，更會增加病毒傳入社區的風險。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，本港現時有「好多豁免」，「港府與市民應有心理預備本港會無間斷出現零星個案，成為新常態」，例如對於不少入境人士如商業往來人士及機組人員等，均可豁免強制檢疫，令本港易出現隱形輸入個案，增加病毒傳入社區風險及出現隱形傳播鏈。「現在最麻煩的就是隱形傳播鏈，因為真的不會找得到到底源頭在哪」，又指現在豁免部分人士毋須等候結果就進入社區，將病毒帶入社區的風險便會增加，「例如昨日出現的貨機機師確診便是其中一個例子」。

他又指，最壞情況是當中有一個超級傳播者，例如其間乘搭過交通工具，可引起社區傳播，「香港便有機會重回3月時的高峰確診數字，所有限聚措施亦要從頭再來」。

他表示，當局不應區分地區風險較低或較高，入境者須統一等候檢疫結果，建議港府繼續尋求更多酒店協助做等候中心，又質疑署方是否能確切得悉入境者於入境前有否到過其他高風險地區，甚至虛報資料；認為除非抵港者在出發上機前已做病毒檢測，加上衛生署確定能即時聯絡到家居檢疫者，才應讓入境者在社區等結果，否則若出現確診者，屆時要花更多人力物力追蹤接觸者。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時每月雖會出現零星個案，但認為本港風險不算高。不過他同樣認為現行措施有不足。他指，現時豁免強制檢疫做法屬防疫漏洞，早前有貨輪經香港入內地後，有船員在內地確診，加上昨日有貨機機師確診，「如果不是他自己發病也不會知道」。

他認為，從高危地方抵港的豁免強制檢疫者應留低深喉唾液樣本，萬一染疫亦可快速追蹤，填補漏洞。不過他不同意入境者須統一等候檢疫結果，「好難不分高低風險，真的不會有足夠地方，無辦法做到」。

衛生署早前表示因應經機場抵港者大增，如人數超過亞博館和富豪東方酒店上限，部分來自「風險較低地區」者毋須先等檢測結果，可直接回家檢疫，而「風險較低地區」是按當天抵港航班出發地作風險評估和比較後作決定。

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記者：洪芷晴