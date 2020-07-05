【港區國安法】示威者喊港獨口號 梁美芬︰視乎喊口號者是否有政治目的

▲ 討論港獨會否觸犯「港區國安法」？梁美芬認為，若果純粹學術討論，會有自由討論空間。（資料圖片）

就示威者喊港獨口號是否違反「港區國安法」，基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬，今日出席一個基本法研討會時表示，要視乎喊口號者作出相關行為時是否具有「政治目的」，背後是否有相應的「政治主張」。

資深大律師清洪則表示，不認為單純喊港號口號，會有刑事責任，一切要視乎喊口號者的意圖和當時的情境。

至於討論港獨會否觸犯「港區國安法」？梁美芬認為，若果純粹學術討論，會有自由討論空間。

有人在會上問及香港與中央的信任問題，清洪回應指，必須記得香港只是中國的一個小點，「中國只要打噴嚏，香港已可得肺炎」；他強調，港人要記得中國有不能跨越的紅線，例如中國主權、與外國勾結等行為，他相信只要避免有關行為，就可令中央更信任香港。

香港基本法委員會副主任譚惠珠在同一會議上表示，中央由於尊重「一國兩制」，所以把絕大部分涉國安法案件交由香港審理，「中央本來可以不讓香港審理涉國家安全案件」。

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記者：尹櫻霖