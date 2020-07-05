【新冠肺炎】政府巡查逾19萬次食肆及表列處所發93宗檢控　逾1,200人正入住駿洋邨檢疫

▲ 政府已巡查共193,514萬次餐飲業務處所及表列處所。（經濟日報資料圖片）

本港今日（5日）新增兩宗本地感染新冠肺炎個案，其中一名患者於坪石邨「彬記粥麵美食」工作，有居民指涉事粥店防疫設施不足，亦未有跟足港府防疫例，包括為食客量度體溫﹑在店內佩戴口罩等。

食衞局回覆TOPick查詢時表示，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F 章），由規例生效至昨日（4日）零時零分，相關部門包括食環署﹑衞生署﹑警方等已巡查共193,514萬次餐飲業務處所及表列處所，並發出4,547次勸喻，以及提出93次檢控。

有關火炭駿洋邨檢疫中心的使用情況，食衞局指，截至今日（5日）上午9時，共有1,215人正入住有關檢疫中心。局方稱，駿洋邨檢疫中心預計會在7月初接收最後一批檢疫人士，以預留足夠時間進行檢疫，在檢疫人士完全離開後， 單位會進行清空和徹底消毒，之後該邨會於7月底交還房屋委員會。

▲ 政府不同部門就食肆及表列處所防疫措施規例的執法行笮統計。（食衞局提供）

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記者：陳曉瑩