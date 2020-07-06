【IB放榜】IB狀元榜　聖保羅男女囊括4名IB狀元　男拔誕3狀元

▲ 國際文憑大學預科課程（IB）放榜，直資名校拔萃男書院今年誕下3名考獲45分滿分的狀元。（資料圖片）

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，簡稱IB）今（6日）放榜，各校陸續公布整體成績，其中聖保羅男女中學今年囊括4名取得45分滿分的IB「狀元」；拔萃男書院亦誕下3名狀元；保良局蔡繼有學校及滬江維多利亞學校等亦有多名「榜眼」、「探花」。

多間學校率先公布整體學生表現，直資名校聖保羅男女中學今年共有4名學生取得45分滿分，成為IB狀元，比去年多2人，另有9名學生取得44分成為榜眼；拔萃男書院有3名學生取得45分滿分，較去年同期公布的4人，略為減少1人，該校今年亦有9名學生取得44分。

私校保良局蔡繼有學校亦有逾半學生、共50人取得40分或以上佳績，當中有5名榜眼，10人是考獲43分的「探花」，校方指學生整體表現比去年更佳；滬江維多利亞學校今年則誕下4名榜眼。

因應疫情，原定於5月舉行的IB公開試取消，改為綜合校內評估成績、校方預測成績，並參考學校過往成績數據等，以得出最終成績。

不過，隨着全港中小學已經復課，多間學校計劃今早如常舉辦實體放榜，但會採取多項防疫措施。其中之一的聖保羅男女中學，校方稱會要求學生戴口罩及量體溫等；保良局蔡繼有學校則會在學校禮堂向學生派發成績單，確保在適當距離下進行。

如學校不辦實體放榜，學生可照常在今晚自行透過IB官網查閱成績，英基發言人稱今年會一如以往，由學生自行上網查閱成績，無需親自回校，但稍後會召開記者會，安排成績優異的學生談讀書心得及升學方向等。

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記者：馮琪雅