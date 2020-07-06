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火柴盒圖案 見證香江歲月

休閒 05:31 2020/07/06

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

中環大會堂曾有一家嘉頓酒樓，名車奧迪在港試過由「昆和」代理？時間不停流逝，火柴盒卻留下了歲月痕迹，大家可從紅磡一個展覽略窺一二。

一名與太太同樣喜愛收藏火柴盒的收藏家，上世紀50、60年代起收集來自香港及環球的火柴盒，2016年移民前夕將全數逾千個藏品捐贈予活動策劃組織Market Fairish，現由其置富都會的文創書店C'Store小書舍展出近900個。

小書舍展出近900個

打火機還未興起前，火柴是重要的生火工具，許多餐廳、酒店、商店都會印製宣傳火柴盒作贈品，圖案與商標各顯特色。

像皇都酒樓夜總會火柴盒展品，另一面就是Audi NSU的汽車廣告（約1969年出產），冀能招徠花錢到高級酒樓和夜總會耍樂的富裕階層。

軒尼詩道高美餐廳火柴盒上，中文一邊「5-740317」，英文卻是「H-740317」，年輕一代或許不知道，原來60年代後一段長時間，港島、離島和荃灣外島的電話皆會以5字開頭、英文簡稱H，九龍、西貢等地是3和K，新界大部分地方是12是N。

嘉頓曾於銅鑼灣、大會堂及九龍青山道嘉頓總部開設酒樓，近1年已結業，並於原址開設西餐廳。（C'Store提供）

據C'Store指出，嘉頓於1926年創立，1930年代末廠房搬遷到深水埗青山道58號，即現時嘉頓鐘樓位置，已有80多年歷史。1937年中國抗日戰爭爆發，嘉頓曾創下連續七天24小時趕工，生產20萬磅勞軍餅乾；1947年嘉頓註冊為公司。嘉頓曾於銅鑼灣、大會堂及九龍青山道嘉頓總部開設酒樓，其火柴盒屬展覽焦點展品，近1年已結業，並於原址開設西餐廳。

C'Store今次是首辦微型展覽，展期至下周日7月12日，同場更會舉辦「我最喜愛的火柴盒攝影比賽」。

責任編輯：姚沛鏞

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