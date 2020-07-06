【星爺愛將】「如花」李健仁中風半身癱瘓　幸有太太悉心照料現正休養

▲ 「如花」李健仁深圳中風情況嚴重。

周星馳好「如花」李健仁中風，半身癱瘓！現年59歲的李健仁因為在就讀中學時與周星馳同班而成為朋友，在1989年經周星馳介紹當幕後場記，後任攝影助理、副導演及製片等。

在1992年，李健仁男扮月女妝客串《武狀元蘇乞兒》展開幕前工作，《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》、《食神》等表現突出令觀眾留下深刻印象，當因為他在《九品芝麻官》飾演角色叫如花，此成為觀眾對他的暱稱。

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▲ 李健仁與太太育有兩位漂亮千金以及帥氣兒子，讓人羨慕。（取自facebook)

李健仁半身癱瘓

現年59歲的李健仁已婚，並育有兩女一子。不過，雖然「如花」令他成名，不過身為爸爸的李健仁卻曾在內地真人騷節目表示，因為「如花」一角而對家人感到抱歉，因為擔心這形象影響子女被其他人看不起。

近年他主力在內地發展，可是今日（7月6日）有報道指他在去年於深圳中風。據指事發李健仁身體無異樣，可是與助手去焗桑拿時突然感頭痛，之後暈倒，即送醫院急救，證實是中風。

而且情況一度嚴重，尚幸經搶救後保住生命，可是右邊身癱瘓及失語，隨後返香港繼續接受治療，現正休養，據悉在太太及家人悉心照料下逐步康復。

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