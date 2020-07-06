【BB大晒】搶先主人家爆陳凱琳再陀男B　單文柔知錯道歉：沒有注意到

▲ 預先跟爆陳凱琳再陀男B，單文柔道歉：「沒有注意到！」

陳凱琳（Grace）早前宣布懷上第二胎，日前與一眾好友舉行Baby Shower迎接孩子的來臨，同時在席間宣布胎兒性別。可是座上客之一的單文柔在席間拍下陳凱琳宣布懷有男嬰的一刻，更比「主人翁」更早發放影片及合照，被網民指摘，事後單文柔馬上道歉。

Grace三年抱兩，去年情人節誕下兒子鄭承悅（Rafael）後，於今年5月20日再公佈懷上與老公鄭嘉穎的第二胎，過後Grace不時在社交網站發放懷孕照片。

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▲ 單文柔馬上留言道歉。（instagram圖片）

單文柔一時心急大意

日前，Grace邀請一眾好友，到酒店出席她的「Baby Shower」，當中包括「少婦聯盟」的龔嘉欣、譚凱琪，以及曾表示要跟Grace長子「對親家」的單文柔。

活躍社交網站的Grace在派對後未有立即上載照片，估計要需時調色整理後再分網民分享。

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▲ 廣邀一眾好友出席baby Shower。（instagram圖片）

可是比較隨性的單文柔，為恭賀好姊妹，當下已立即把派對上的照片和影片上傳instagram。

更將Grace公佈再懷男胎的消息率先公布在其instagram的限時動態中，有網民留言提單文柔：「鵬嫂，下次等鄭太自己宣布先！你太心急了，人家fans投訴了。」

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▲ Grace在席間才公佈胎兒性別。（instagram圖片）

陳凱琳隨後狂上載派對照片

單文柔則立即承認錯誤，回覆網民：「so sorry！我自己都沒有注意到！對，應該等主人家先post！」

主人家Grace事後在instagram的限時動態中連環瘋狂上載多張當日派對的照片，可是她上載的多張嘉賓合照，卻偏偏獨欠單文柔，由此令人猜測陳凱琳不滿被單文柔搶先爆BB性別。

不過其實Grace十分大方，未有把事件放在心上，之後她再在instagram發文，當中上載照片有單文柔的合照。此外，她還在單文柔的instagram留言感謝對方出席派對。

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