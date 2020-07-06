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【港產口罩供應】mask lab推韓式KF款立體口罩 　黑/白/粉紅/紫/綠松每盒10片售$48起

健康 10:16 2020/07/06

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

mask lab推香港製造的韓式KF款立體口罩。

新冠肺炎疫情持續，口罩仍然是生活不可或缺的物品。港產口罩品牌Mask Lab公布推出韓式KF款立體口罩，總共五個顏色：黑、白、粉紅、紫、綠松色，售$48或$58一盒，每盒10片

masklab表示，經過兩個月的開發、裝修和試產，今日masklab的香港製造韓式立體口罩（KF系列）正式面世，總共五個顏色：黑、白、粉紅、紫、綠松色，全部現貨發售，落單後兩個工作日內出貨或可取貨。產品將於今日(7月6日)中午12點正在我們的網站www.masklab.hk上開始銷售。

產品詳情：

  • 白色$48一盒，其他四色$58一盒，一盒10片
  • 全部獨立包裝
  • 香港製造，ISO 7級無塵室
  • 歐盟防護面罩標準EN 149 FFP1認證
  • 官網直接訂購：www.masklab.hk

masklab於2020年3月由3i母公司成立，並定位為香港第一間觀光口罩廠。masklab工廠位於新蒲崗的舊倉庫改建成符合ISO認證的無塵室。

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責任編輯：王俊賢

口罩 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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