【暖心老師】疫情停課自製書籤送學生　浸大王錦輝中小學曹小怡老師：最靠近學生的時光

中、小學復課一段短短的日子，不少學校都會送一些小禮物給學生，如防疫三寶套裝，口罩、潔手液、口罩套，亦有書籍、文具等等歡迎學生，我就選出最有意思禮物大獎俾呢間學校的老師，佢向每名小一學生送一張自製的書籤，每一張都親手畫上小朋友的樣貌及寫上祝福句，這份獨一無二的禮物，令不少家長、學生都十分感動。

原來早在2月份剛開始停課，大家都不知道疫情情況如何發展，這位老師一開始時，就會送書籤給答對問題的學生作為鼓勵，但之後用視像上堂，為鼓勵學生積極學習，而且都希望每人有一張屬於自己的書籤，就用表記下答過問題的學生，挑選未曾作答的學生。書籤每星期放在學生的功課內，待家長回來取功課時拿回家送到小朋友手上。

疫症停課日子一天天的過，差不多全級百多位學生都收到，只剩下的幾位，就在復課後畫給他們，讓所有學生都收到這份重要的祝福。

小朋友收到這份珍貴禮物，也教導了學生將這份祝福傳出去，有家長就電郵了小朋友畫書籤給這位老師看，原來孩子模仿老師，畫書籤給家中照顧她的人，感謝他們。

亦有學生在復課後，回贈我他們眼中老師的模樣，等於交換了這份心意。那老師說：「在這艱難的停課期間，畫著小朋友的臉，就是作為我心目中最靠近學生的時光。望著他們的相片，一筆筆的畫著他們，內心中抱持著祝福，雖然不見面，但仍是十分親近。」

這位是香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小學部學生發展主任曹小怡老師，她說，會保留那張圈得色彩斑斕的人名表格，因為它就盛載了師生之間的共同記憶，與學生一同的經歷。她也希望透過這份小小的心意，讓學生在未來的日子中，都會記起2020年疫情中的溫馨。

香港電台第一台《我們不是怪獸》

「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出