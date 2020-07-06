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【殺手劇透】第7集劇情預告　雅雯來港尋父被喬星發現秘密

娛樂 10:16 2020/07/06

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《殺手》

《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，喬星跟森森約定觀星。易蘭向閻武訴說，車尾廂一事與男友有關……

第7集 （7/7）

易蘭向閻武提起與男友的過去，感到自責。

素之到大宅調琴，終遇上大宅主人關啟揚。

啟揚邀請素之出席慈善鋼琴表演，最終空歡喜一場。

啟揚打算找素之道歉，卻被閻武痛打一頓。

向茜勸森森放棄與喬星的觀星之約。喬星視察一勇被殺現場，猜出殺手是誰。

雅雯來港尋父，喬星意外得知雅雯與好兄弟丁一虎有關……

《殺手》第6集劇情 上一頁
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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