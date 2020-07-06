【殺手劇透】第7集劇情預告 雅雯來港尋父被喬星發現秘密 娛樂 10:16 2020/07/06 分享： 熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查 ▲ 《殺手》 《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，喬星跟森森約定觀星。易蘭向閻武訴說，車尾廂一事與男友有關…… 第7集 （7/7） 易蘭向閻武提起與男友的過去，感到自責。 素之到大宅調琴，終遇上大宅主人關啟揚。 啟揚邀請素之出席慈善鋼琴表演，最終空歡喜一場。 啟揚打算找素之道歉，卻被閻武痛打一頓。 向茜勸森森放棄與喬星的觀星之約。喬星視察一勇被殺現場，猜出殺手是誰。 雅雯來港尋父，喬星意外得知雅雯與好兄弟丁一虎有關…… 《殺手》第6集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人 視后Ali：最易忽略最親近的人 16:25 2020/07/02 【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人 視后Ali：最易忽略最親近的人 【殺手】龔嘉欣因一件事被監製鬧喊 江美儀演妓女採訪性工作者【有片】 17:04 2020/06/29 【殺手】龔嘉欣因一件事被監製鬧喊 江美儀演妓女採訪性工作者【有片】 【殺手】視后李佳芯新劇+新書下周齊推出 Ali寫散文集《心之所往》披露個人情感 17:41 2020/06/26 【殺手】視后李佳芯新劇+新書下周齊推出 Ali寫散文集《心之所往》披露個人情感 電視劇 李佳芯 高海寧 龔嘉欣 黎耀祥 陳豪