【IB放榜】滬江維多利亞誕4榜眼　女尖子盼留港讀藥劑鑽研藥學職業道德

▲ 滬江維多利亞學校今年有4名學生考獲接近滿分的44分，成為「榜眼」，並有4人考獲43分，整體畢業班學生平均分為36.2分。（學校提供）

國際文憑大學預科課程（IB）今日（6日）放榜，位於深灣的滬江維多利亞學校（VSA）今年有4名學生考獲接近滿分的44分，成為「榜眼」，其中2人計劃留在本港分別升讀醫科及藥劑；該校另有4名學生考獲43分，整體畢業班學生平均分為36.2分，合格率達99%。

滬江維多利亞學校今年有4名學生考獲44分，其中一名女尖子成愷桐（Elizabeth）立志成為一名藥劑師，並計劃就讀香港中文大學藥劑學課程。她對藥物研究的興趣始於學校生物課，並在培養批判思考能力及國際思維為核心的IB課程薰陶下，希望鑽研藥學職業道德及如何更有效使用藥物，以造福社會。對於IB考試的心得，她鼓勵學生在追求學術卓越的同時，發展個人興趣，以減輕壓力。

同樣考獲44分高分的男生陳翊軒（Justin）本身是校內「Piece of Mind」學會一員，宣揚學校的輔導服務，減輕同學參與輔導的顧慮，他認為IB課程不僅著重學生的智力發展，亦關注他們的社交及情緒學習，現正計劃升讀香港大學醫科，關顧他人的健康和福祉。

該校另一名「榜眼」陳珉俊（Jason）於學術、課外活動和社區服務皆表現出色，已連續5年獲得學術卓越獎學金，同時為一名熱血足球員，曾獲賽馬會五人足球盃冠軍和HKSSF足球比賽季軍，對社區服務的熱忱更驅使他成立Eco-Warriors學會，宣揚環保及可持續發展。他將其學術成就歸功於學校教師，指教師鼓勵他積極探索及主動發問，令他成為一個充滿熱誠和好奇心的學習者，未來計劃在美國南加州大學修讀工商管理。

女生鄭靖珩（Angie）則精於數學，連續7年獲頒數學獎項，領導數學隊及編碼學會令她懂得自主學習，並熱衷於發掘新事物，形容學校為她提供了良好的學習環境，給予很多寶貴機會讓我們發展興趣，她將前往英國倫敦帝國學院修讀機械工程。鄭靖珩連同2名男生陳翊軒、陳珉俊，3名榜眼均自幼稚園起於維多利亞教育機構接受「一條龍」教育。

校方形容本學年挑戰重重，今年畢業班學生依然「迎難而上」，奪得優異成績，準備升讀世界各地知名學府，包括美國的史丹福大學、加利福尼亞大學柏克萊分校、南加州大學、英國倫敦國王學院、倫敦帝國學院及加拿大的多倫多大學等，以及本地的香港大學、香港中文大學及香港科技大學。

滬江維多利亞學校中學校長Christopher Coates說，對於今年畢業班同學取得傑出IB成績引以為傲，「他們的考試結果證明即使面對困難，我們的學生依然全力以卦。」強調在小學、中學及預科項目，一直鼓勵學生需要平衡學業和個人發展，部分學生同時是傑出的運動員、藝術家、義工、發明家、公民和領袖。

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責任編輯：馮琪雅