【新冠肺炎】大批坪石邨玉石樓居民排隊等候領取樣本瓶　有居民投訴樣本瓶不足一度鼓譟

▲ 大批玉石樓居民排隊等候領取樣本瓶。（陳靜儀攝）

本港昨日（5日）新増2宗本地感染個案，兩名患者分別居於青山道155至169號鴻裕大廈B座和坪石邨玉石樓。中心昨起會向上述2座住所的居民派發深喉唾液樣本瓶，今早（6日）陸續有玉石樓居民排隊等候到大堂交回樣本瓶。衞生防護中心呼籲相關人士盡快向中心提交其深喉唾液樣本，以便盡早進行檢測。如有病徵，應盡早求醫。

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▲ 穿上全套防護裝備的人員，向在場人士解講如何採集樣本。（陳靜儀攝）

衞生防護中心今早（6日）在玉石樓附近設立樣本樽派發站和收集站，早上出現取樣本瓶的排隊人龍，穿上全套防護裝備的人員，向在場人士解講如何採集樣本。不少玉石樓居民按指示排隊登記，但中心職員聲稱今早只帶備不足300個樣本瓶，一度令居民鼓譟。 TOPick正向中心了解。

▲ 坪石邨「彬記粥麵美食」繼續閉門無營業。（陳靜儀攝）

一名59歲男子（第1,269宗個案）報稱居於元朗朗屏邨繡屏樓，惟已多月沒有於上址居住，近日一直居坪石邨玉石樓，並於坪石邨「彬記粥麵美食」當夜班，最後上班日為7月1日早上；另亦於早上9時至中午1時左右，在屯門內河碼頭龍門路健榮飯堂工作，最後上班日為6月30日，食肆主要是地盆人員及入境處或海關人員光顧，當局會為食肆的員工、地盆人員及海關人員等作檢測。

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責任編輯：陳子謙