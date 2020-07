【小學試題】小五英文搶分練習題答案　閲讀理解認識肥胖症 （Obesity）

▲ 小五英文搶分練習題答案。

中小學已於5月底起陸續復課,部分學校亦即將考試,家長可陪伴小朋友,利用練習協助孩子複習考試內容,盡快趕上進度。TOPick邀請星級名師設計練習題,迎合小學學生需要,讓孩子鞏固學習基礎,吸收新知。

以下為小五英文練習參考答案:

1. World Health Organization had estimation about childhood obesity.

2. C

3. An international Body Mass Index (BMI index) can be used for judging whether a person is overweight or not.

4. If a woman’s BMI is 26.5, she is overweight.

5. Hypertension / coronary heart disease / cancer (any two) can be caused by obesity.

答案由「現代小學士」提供。

