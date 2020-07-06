【IB放榜】及早安排子女教育經費　2020年IB尖子搖籃學費一覽

▲ 2020年IB尖子搖籃學費一覽。

IB (國際預科文憑，International Baccalaureate) 今日（7月6日）放榜，一如以往，各間IB學校陸續公布成績，其中傳統名校聖保羅男女中學誕4名狀元、拔萃男書院亦有3名狀元。

除了本地學制DSE文憑試，IB是近年最受家長歡迎的課程，特別是有意安排子女到海外升學、或讓子女以非聯招方式入讀本港大學的家長。TOPick整理了本港「IB尖子搖籃」學費，對IB有興趣的家長亦可及早作預算。

聖保羅男女中學

校方開設DSE及IBDP雙軌課程，以供學生自由選擇。由於直資中學不可在同級有逾50%的學生讀DSE以外的課程，該校每年修讀IB課程的學生不超過60人。聖保羅男女中學今年有4名學生取得45分滿分，較去年多2人，另有9名學生取得44分成為榜眼。

聖保羅男女中學2019/20學年的中學學費為6.45萬元，IB課程學費則為9.65萬元。校方連續3年申請加費後，今年凍結學費。

拔萃男書院

傳統名校拔萃男書院為學生提供DSE及IBDP課程供學生選修。拔萃男書院今年有3名學生取得45分滿分，較去年同期公布的4人，略為減少1人，該校今年亦有9名學生為44分「榜眼」、另9人取得43分佳績。

男拔2019學年的學費如下：

年級 學費（每年） 中一至中六級（新高中課程 G7-G12） $50,000 IB課程中四級（G10銜接課程） $50,000 IB課程中五級（G11） $102,000 IB課程中六級（G12） $102,000

保良局蔡繼有學校

私校保良局蔡繼有學校提供5年小學、3年初中校本課程、高中兩年IGCSE及兩年IB預科，課程一貫以培育富想像力、能自主學習的學生為目的。蔡繼有今年有逾半學生、共50人取得40分或以上佳績，當中有5名榜眼、10名考獲43分的榜花，校方指學生整體表現較去年佳。

學校在2019學年的學費如下：

年級 學費（每年） Year 1-5 $82,500 Year 6-8 $111,276 Year 9-10 $120,219 Year 11-12 $125,975

滬江維多利亞學校

滬江維多利亞學校是一所私立國際學校，提供中、小學課程，今年該校誕生4名44分榜眼，另有4人考獲43分，平均分為36.2分。

2019學年學費如下：

年級 學費（每年） 一至五年級 $139,500 六年級 $158,900 七至八年級 $161,200 九至十年級 $162,600 十一至十二年級 $201,420

加拿大國際學校

香港加拿大國際學校是香港少數提供「一條龍」IB課程的國際學校。今年該校雖無狀元，但有數名學生獲得44分及43分。

2020-21年度學費（有待教育局審批）：

年級 學費（每年） 學前至第三班 $157,300 第四至五班 $158,900 第六班 $160,100 第七至八班 $177,800 第九至十班 $195,100 第十一至十二班 $205,400

英基學校協會

英基學校協會的成績向來標青。去年，英基誕生20名45分狀元，打破2015年錄得17名狀元的記錄，成為該協會擁有最多狀元的一年。不過，英基今年尚未公布成績，英基發言人稱，今年會一如以往，由學生自行上網查閱成績，毋須親自回校，但稍後會召開記者會，安排成績優異的學生談讀書心得及升學方向等。

2020-21年度學費如下：

年級 學費（每年） 小學（第1至5班） $115,800 小學（第6班） $98,500 中學（第7至11班） $133,800 中學（第12至13班） $140,700

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