【的士拒載】輪椅客搭的士去覆診被拒載　家人無奈投訴：憑咩揀客？

▲ 輪椅客搭的士去覆診被拒載，家人無奈於網上投訴。

輪椅人士要外出並非易事，很多時需要坐的士減少不便。有網民在Facebook群組投訴，坐輪椅的家人需要搭的士到醫院覆診，卻被多名司機拒載。帖文引來大量司機回覆，指如果自己遇上輪椅人士一定會上前接載，希望大家記著還有很多好司機。

輪椅客搭的士被拒

一名網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上，詢問一眾的士司機：「其實各位的士大哥係唔係唔接輪椅客㗎？」事緣該網民的家人需要坐輪椅，打算搭的士到醫院覆診，怎料遇上很多的士司機牌拒載。該網民非常不忿，表示：

有客又唔載，冇客又話冇客咁你哋究竟想點啫？

的士司機回應：香港仍有很多好司機

帖文引來不少的士司機回應，其中一人表示很多上了年紀的司機都拒載輪椅人士，但強調年青的司機都不介意幫忙，希望大家理解，不要太多怨氣。有好心司機回應，平時見到有需要的人士都一定會載，更聲稱如果有兩批客人同時截車，會優先接長者或輪椅客。

有司機感嘆，其實香港仍有很多很好的司機，可惜不好的司機為數更多。有網民為司機護航，表示有親人同樣是輪椅客，但多次都遇到好司機，「有啲會幫手上埋輪椅」，祝福樓主家人下次能夠遇到好司機。不過亦有司機表示，曾在大雨下接過有兩人陪行的輪椅客，他主動幫忙收輪椅，全身被雨水淋濕，客人卻完全沒有理會。他雖然失望，但仍覺得自己幫得手就無謂計較。

有網民建議樓主一早call車，這樣就不用受氣。不過樓主就回應，他以往都會先call車，但每程車要多付$120車資，令他們負擔很大。有人再回覆指可以call普通的士，但註明有輪椅，仍有很多司機肯做。有的士司機提醒，如果遇上態度不良的的士司機，可以寫低時間、地點及車牌打去1823投訴，不再縱容司機拒載。

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責任編輯：王俊賢