【港區國安法】著作遭覆檢　陳淑莊質疑康文署無提供客觀標準

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《港區國安法》刊憲生效後，前香港眾志成員黃之鋒、部份民主派人士，包括公民黨立法會議員陳淑莊等的部分著作，已在公共圖書館暫停借閱，狀態顯示為「覆檢中」。公民黨立法會議員陳淑莊表示，質疑康文署沒有提供客觀標準，有違國安法沒有追溯力的定義，且立法後對社會設有紅線，而紅線不斷在移動，也不斷在加設。

陳淑莊今（6日）早接受電台節目訪問時提到， 自己著作被公共圖書館下架覆檢時，亦有自行檢視著作內容。她稱， 著作《邊走邊吃邊抗爭》 早在2014年出版，內容紀錄她在2012年至2014年所發生的事，質疑當局立法後，不但對社會設有紅線，而且紅線不斷在移動，也不斷在加設， 「到底條線畫到邊到？條時間線畫到邊？係有個謎」。

她續指，其 著作的內容包括 社會議題、 雨傘運動、政治題材，以 及分享個人旅行經歷等，當中並無港獨內容，且部分 內容曾於報章刊登， 批評康文署對下架決定的解釋「求其」，沒有提供客觀標準， 事前有無諮詢法律意見等，認為各政策局在改變政策前，應盡快向市民交代。

她舉例指，如果圖書館要檢視書籍，學校是否會檢視教學材料和題目，學生是否要檢視考卷答案，做法是等同影響表達自由。她說將舉行的書展是一個測試位，如果一向自由的香港書展出現有書被禁，可證明香港不再是一國兩制。

陳淑莊又提到，《港區國安法》執行情況和準則有好多不清楚的地方，如政府7月2日才發聲明指口號「光復香港，時代革命」有港獨含意，但在7月1日已引用條例拘捕藏有該口號旗幟的示威者，質疑政府取態及執法不清晰，要求特首林鄭月娥到立法會解釋。

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責任編輯：郭詩詩