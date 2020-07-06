【意大利名牌】Salvatore Ferragamo歡愉色彩重構80年代回憶　春夏女裝Viva系列耳目一新

▲ 棉質真絲襯衫$5,600、棉質真絲褲$12,500、Ferragamo Studio圓形手袋$23,500。（湯炳強攝）

93年的歷史，成了Salvatore Ferragamo今天的創作寶庫，昔日的經典圖案及傳統工藝，再加入創作總監的思維創意及當今的嶄新技術，造就了品牌每一季的全新系列。Salvatore Ferragamo今個春夏，除了以色彩及圖案來吸引大家眼球，亦加入了泡泡裙、束腳褲、工字剪裁背心和闊腳jumpsuit等這些80年代的意大利風格項目，新舊交融。品牌的配飾亦當然不能錯過，特別是Viva shoes及Viva bags，感覺絕對令人耳目一新。

▲ 長袖桑蠶絲襯衫$10,500、Nappa皮革泡泡裙$19,500、Viva手袋$10,500。（湯炳強攝）

回憶總是美好的！Salvatore Ferragamo創作總監Paul Andrew回想起童年，也有不少既愉快又難忘的片段。他從母親壁爐上掛着的一張照片開始追溯：時間約是1980年間，還是孩童的他和弟弟在意大利度暑假，他們穿着撞色的印花百慕達短褲，臉上洋溢着快樂的笑容，這回憶成了Paul創作春夏系列的靈感之源。

▲ 印花天鵝絨及絲裙$10,950、Viva皮革平底鞋$5,800。（湯炳強攝）

他希望透過這個系列，把那種有趣的感覺和灑滿陽光的純真帶入現代的環境中，於是除了用色夠鮮明，整個系列服裝亦異常輕盈，有著布爾喬亞的風格，但卻講求服裝的結構。這就解釋了為何泡泡裙、束腳褲、工字剪裁背心和闊腳jumpsuit等這些80年代的項目，會於系列中出現。

大量經典元素

整個系列的印花圖案相當豐富，例如有海神噴泉與超大的鬱金香圖案，海神噴泉位於佛羅倫斯，於16世紀建造，凸顯了品牌的出處。同時，部分服裝選料用上矚目的色彩皮革，目的在於呼應威尼斯慕拉諾玻璃製造的傳統。

▲ 小牛皮外套$36,500、棉質府綢襯衫$4,600、棉質府綢泡泡裙$5,600、Viva皮革平底鞋$5,800、BOXYZ手袋$19,500。（湯炳強攝）

而代表着品牌的經典Gancini圖案，亦出現於服飾之上，這個圖案由佛羅倫斯斯皮尼費羅尼（Palazzo Spini Feroni）大宅總部大門上的鐵藝裝飾演化而來，是Salvatore Ferragamo的精神象徵，雙色的Gancini緊緊相扣，並以一點鮮色點綴，如鮮黃的圍邊、湖水藍的吊絮，透過嶄新的演繹和用色的拼湊，效果來得時尚新鮮。

至於手工方面，亦處處流露品牌的傳統，Raschel拉舍爾針織連衣裙、綴有流蘇緞帶的高級條紋雙縐連衣裙、飾有腰帶的絲綢流蘇邊短裙，以及在佛羅倫斯山上縫製的手工鈎針背心連衣裙等，都將意大利傳統手工工藝表達得淋漓盡致。

▲ iva系列的蝴蝶結較以往的Vara羅緞蝴蝶結體積較大，質料跟手袋及鞋履相同。（Viva牛仔布平底鞋$5,600、Viva手袋$10,500）（湯炳強攝）

不能錯過是品牌的Viva系列，以往標誌性的Vara羅緞蝴蝶結，如今演化出新版本，蝴蝶結體積變大了，輪廓也更為鮮明，出現於手袋及鞋履之上，並採用皮革、牛仔布、亞麻帆布等或手袋相同的材質製造，名為Viva，感覺年輕了不少。

色彩系列Silk Capsule

自上世紀60年代以來，Salvatore Ferragamo的桑蠶印花絲巾一直是品牌工藝的象徵，巧妙地融合了匠心技藝和意大利傳統裝飾風格。系列將品牌絲巾典藏中的多種標誌性印花元素，如貓科動物、花卉、蝴蝶和大象等，點綴於不同的單品上。為了體現畫作和素描的手繪細節，印花根據原著自然地保留了一些不完美效果。

▲ 限量絲綢印花Viva手袋（右$12,500、左$15,900）（湯炳強攝）

▲ Viva絲綢印花平底鞋$6,300。（湯炳強攝）

產品查詢：2845 2718

記者：梁靜詩