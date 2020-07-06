【IB放榜】聖保羅男女誕4狀元　男狀元望加入聯合國為世界兒童爭取權益

▲ 聖保羅男女誕4狀元，男狀元孫仲文棄醫望加入合國為世界兒童爭取權益。

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，簡稱IB）今（6日）放榜，其中傳統名校聖保羅男女中學誕下4名取得45分滿分的IB「狀元」，比去年多2人，該校今年同時有9名學生取得44分，成為「榜眼」。

由於受疫情影響，國際文憑組織（IBO）取消原定於5月舉行的IB考試，成績會基於學生以往 功課和已納入課程的既定評估專業知識計算評分。4位狀元指，因不清楚相關評分準則，曾憂慮會否與學校老師的評分有太大出入，幸好最終取得滿意結果，形容是「又驚又喜」。

該校4名狀元分別為2男2女，其中2人已獲英國名校劍橋大學及倫敦政治經濟學院取錄，其餘2人則打算留港攻讀醫科及環球商業學。

▲ 聖保羅男女中學4位「狀元」。左起：盧梓清、陳玥頤、孫仲文、黃思恆。(梁偉榮攝)

狀元之一的孫仲文表示，初中時接觸到由聯合國兒童基金會舉辦的活動，啟發他對兒童及女性權益的關注，因此希望透過入讀劍橋大學人文政治科學系了解相關政策及情況，將來能進入聯合國工作實踐抱負，為世界各地的兒童女性爭取最大權益及福祉。

另一男狀元黃思恆則受家人影響立志從醫，但目前仍未決定入讀港大或中大醫學院。他坦言，新冠肺炎疫情未有打擊他從醫的決心，反而令他意志更堅定，他指有同學的哥哥是主動申到前線工作的醫護人員，無私奉獻的精神令他大為感動，「如果將來不幸再有疫情，我都會主動請纓幫手」。

其餘兩名兩狀元盧梓清及陳玥頤則希望將來從商，將分別於倫敦政治經濟學院入讀管理系及在港修讀環球商業學。

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記者：蘇文軒