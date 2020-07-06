李克勤相隔3年再推廣東新歌　《格林童話》再展克勤高難度唱功

▲ 李克勤推出全新廣東歌曲《格林童話》。（圖片：EEG）

李克勤今日（7月6日）推出久違的全新廣東歌《格林童話》，歌曲由徐沛昕及馮翰銘作曲，林若寧填詞。以經典童話故事主角，由克勤唱出現實中的愛情和伴侶關係，這也是克勤自2017年廣東大碟《30克》後再推出的廣東單曲。

不少童話例如白雪公主、灰姑娘等格林童話，結局總是「從此王子和公主就過着幸福快樂的生活」，歌曲帶出不少人幻想過自己的愛情能像童話故事一樣美滿動人，帶著憧憬地跟另一半打造屬於二人的童話國，一切很美好，最好一輩子就這樣甜蜜下去終老。

但現實往往不如童話般美好，克勤表示：「雖然首歌叫《格林童話》，但主要圍繞一個好像大人的童話故事去描寫，童話故事通常是公主王子，跟著有happy ending，但現實生活中是否如此？」

▲ 克勤唱出現實情侶的關係。（圖片：EEG）

克勤稱：「原來往往跟小時候看的童話故事結局不一樣。其實歌曲講都一些現代人經常會發生的愛情故事，原來童話也許並沒想像中美好。」

除此之外，克勤又透露第一次收到歌曲demo時，覺得有很多個「非常動聽，詞寫得非常好。而且這歌是非常難唱、非常非常之『水蛇春冇抖氣位』，故錄了非常非常多日，真是錄到頭都痕。」

