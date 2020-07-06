【懶理生死】的士司機與救護車輕微相撞　發難阻救護員離開致80歲癌末婦不治

▲ 的士司機與救護車輕微相撞，發難阻救護員離開致80歲癌末婦不治。

南韓發生離譜攔截救護車事件！首爾一輛載著80歲患癌老婦的救護車，行駛期間與的士發生輕微相撞，惟的士司機懶理病人生死，發難攔救護車阻病人離開，老婦的媳婦苦求放行惜不果，老婦最終因延誤送院不治。

綜合外媒報道，事發於6月8日下午，80歲患肺癌第四期老婦因出現呼吸微弱不適，家人隨即叫救護車，由媳婦代為同行，豈料在送院途中，救護車與一架的士發生輕微相撞，雙方在路上交涉達9分鐘，患者無法承受炎熱酷暑，出現休克。

媳婦落車向的士司機道歉，並強調車上病人情況危急，期望可獲放行至醫院，之後再解決行車糾紛，惟的士司機不願讓步，阻止救護車離開，並態度囂張稱，

撥打119呼叫另外一架救護車吧，至少先處理完行車糾紛再走啊！死了我負責呀，妳以為我沒開過救護車嗎？又不是移送危急病人，憑什麼鳴笛？要不要我順便到區廳（區公所）投訴啊？

媳婦再三強調，車上病人情況危急，但的士司機卻稱，「相信醫生會自行判斷」，還要求該名媳婦提供「生命危險」證明，才能讓行。

救護車最終成功抵達醫院，但老婦到院後5小時不治。老婦的46歲兒子對救護車被惡意阻撓感十分氣憤，將行車畫面公開上傳至青瓦台官網聯署，期望當局能嚴懲涉事的士司機。

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責任編輯：羅嘉欣