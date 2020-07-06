【好人好事】顧客坑口一田購物付款時跌日薪$1000　好心人路不拾遺交盡責收銀保管物歸原主

▲ 有網民在坑口一田購物付款時跌了$1000現金，獲好心人路不拾遺交收銀員保管。

將軍澳最近發生一件好人好事，有網民分享，日前到位於坑口東港城的一田百貨購物，付款時不慎從銀包中掉出$1,000現金，回到家中才發現。事主原以為拿不回現金，折返店中卻居然失而復得，令他相當感謝路不拾遺的顧客，以及盡責的收銀員。

據Facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」，有網民分享上周四（2日）到東港城一田百貨購物，取出銀包付款時，不慎跌了袋裡的$1,000現金。事主本身是自由工作者（Freelance），跌出的$1,000正正就是他的當日薪酬。

一直到事主回到家中，他才發現自己跌了錢，雖然他立即折返店內，但原本打定輸數，認為一定找不回現金。豈料他回到店內，居然失而復得。原來他的跌錢經過被攝錄機拍下，顧客沒有冒認，收銀女職員亦有好好保管現金，令事主相當感動：

真系（係）超級感恩，非常多謝佢地兩位！！我也深深感受到香港人，將軍澳人的善良！

不少網民大讚收銀員盡責行為，甚至建議事主向一田總公司發電郵感謝收銀員。有一田職員亦留言稱，從攝錄鏡頭中見到有數名客人經過，都看不到跌錢，直指事主很幸運，同時表示歡迎他再來購物。而事主也承諾，日後會多些去一田購物：

謝謝你地。真系好感恩！我成日去一田買野（嘢），以後都一定會成日去。

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責任編輯：王俊賢