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【日本新事】打機御宅族福音   大阪首間電競型酒店8月開幕$107有得住

休閒 11:40 2020/07/06

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

1到3樓為備有高性能遊戲用電腦區域，還有4個大屏幕直擊打機實況。（相片︰酒店官網）

香港玩電子競技的人甚眾，大阪市浪速區，被稱為是御宅族聖地的日本橋，7月剛落成了日本國內首間電子競技（e-sports，以下簡稱電競）的專門酒店「esports hotel e-ZONe ～電腦空間～」，其氣氛配套完全為打機而設，待日本開關後，宅男們不妨入住兼瘋狂打機。

esports hotel e-ZONe ～電腦空間～」，其氣氛配套完全為打機而設。（相片︰酒店官網）

esports hotel e-ZONe 酒店外觀極具電競氣氛。（相片︰酒店官網）

酒店以電競設施為概念，惟大阪府政府的防止感染擴大指導原則後，已於限制住宿人數的情況下，將在8月1日開幕試營運。

esports hotel內有電競設施，機迷可過足打機癮。（相片︰酒店官網）

建築物內，現場被鮮紅色照明設備所照射的電腦及螢幕，1到3樓為備有高性能遊戲用電腦的住宿者共用空間，3樓總共安裝了72台遊戲PC，通過在中庭地板上播放遊戲屏幕，或在每層顯示多個55吋的大屏幕，在比賽中住客可觀看各遊戲直播，在此打機入場費250日元/17港元，4小時1,000日元/71港元起。

4到8樓則為男女區分開來的住宿樓層，有膠囊旅館的樓層，一個宿位由1,500日元/107港元起。另也有獨立房間的樓層，而房內也有遊戲專用的設備，面積由224呎起，房價由18,400日元/1,324港元起，適合電競職業隊伍及學校社團活動的集訓而入住。

esports hotel有有膠囊旅館的樓層，每宿位由$107港元起。（相片︰酒店官網）

在esports hotel官網上，顯示膠囊旅館每床由1,500日元起。(酒店官網截圖）

esports hotel e-ZONe ～電腦空間
地址︰大阪市浪速區日本橋4丁目9-7
電話︰06-6695-7082
交通︰地下鐵惠美須町站徒步7分鐘可達

撰文︰司徒家傑

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